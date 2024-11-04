1 ноября в Нарве 37-летний мужчина угрожал своей бывшей сожительнице.
Выходные полиции в Ида-Вирумаа: женщина напала на коллегу, в драке пострадали водители
Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого и расследует инцидент в рамках уголовного производства.
1 ноября в квартире в Нарве пьяный 44-летний мужчина ударил жену, нанеся ей телесные повреждения.
Вечером 2 ноября в квартире в Кохтла-Ярве 48-летний мужчина ударил жену, нанеся ей телесные повреждения.
1 ноября в здании на Таллиннском шоссе в Нарве женщина напала на коллегу, причинив телесные повреждения.
3 ноября днем в Нарве возле дома на улице Уускюла подрались два водителя, в результате чего оба пострадали.