Выходные полиции в Ида-Вирумаа: женщина напала на коллегу, в драке пострадали водители

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого и расследует инцидент в рамках уголовного производства.

1 ноября в квартире в Нарве пьяный 44-летний мужчина ударил жену, нанеся ей телесные повреждения.

Вечером 2 ноября в квартире в Кохтла-Ярве 48-летний мужчина ударил жену, нанеся ей телесные повреждения.

1 ноября в здании на Таллиннском шоссе в Нарве женщина напала на коллегу, причинив телесные повреждения.

3 ноября днем в Нарве возле дома на улице Уускюла подрались два водителя, в результате чего оба пострадали.