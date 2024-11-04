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Выходные полиции в Ида-Вирумаа: женщина напала на коллегу, в драке пострадали водители

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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

1 ноября в Нарве 37-летний мужчина угрожал своей бывшей сожительнице.

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого и расследует инцидент в рамках уголовного производства.

1 ноября в квартире в Нарве пьяный 44-летний мужчина ударил жену, нанеся ей телесные повреждения.

Вечером 2 ноября в квартире в Кохтла-Ярве 48-летний мужчина ударил жену, нанеся ей телесные повреждения.

1 ноября в здании на Таллиннском шоссе в Нарве женщина напала на коллегу, причинив телесные повреждения.

3 ноября днем в Нарве возле дома на улице Уускюла подрались два водителя, в результате чего оба пострадали.

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