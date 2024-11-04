Инспекция труда отвечает: Какой вес могут поднимать работники склада?

Отвечает консультант по рабочей среде Пирет Кальюла:

Законодательство не устанавливает конкретных ограничений на вес, который можно перемещать. Роль работодателя состоит в том, чтобы оценить возможный риск для здоровья, связанный с перемещением тяжестей, и предотвратить его.

Методика оценки риска для здоровья приведена в приложении к Постановлению Министра социальных дел № 26 от 27.02.2001 г. «Требования охраны труда и техники безопасности при подъеме тяжестей вручную».

При оценке учитывается вес перемещаемого груза, время, необходимое для его перемещения, и положение тела.

Например, на работе, где женщина перемещает груз массой 8 килограммов в течение 8 часов за смену (более 500 раз), делая это с наклоном верхней части тела вперед до 30°, вес упирается в тело, сидя, стоя или во время движения на рабочем месте с хорошим освещением, где пол не скользкий, имеет индекс риска 32. Однако, если груз весит 16 килограммов, рейтинг риска равен 72.

Оценка риска 25-50 означает, что это большая нагрузка, и возникновение физических перегрузок возможно даже у физически сильного работника. В этом случае необходимо изменить организацию труда и эргономично перепроектировать рабочее место.

Оценка риска более 50 означает, что нагрузка слишком велика, физическая нагрузка очевидна, необходимо изменение организации труда и эргономическое переустройство рабочего места, а работу необходимо остановить до проведения реорганизации, например после введения технических средств (подъемников, тележек и т.п.) или уменьшение перемещаемого веса.

Постановление позволяет работникам отказаться от передвижной работы, если, несмотря на точное выполнение данных работодателем указаний, работа окажется для работника слишком тяжелой физически.

О решении об отказе в работе работник должен сообщить своему работодателю, желательно в письменной форме, чтобы в случае последующего спора можно было доказать, почему ему было отказано в конкретной работе.

Необходимо также учитывать, что при приеме работниц работодатель должен следить за тем, чтобы перемещаемые веса не превышали их предполагаемых физических возможностей.