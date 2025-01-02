Правительство Эстонии на заседании 2 января договорилось, что на строительство газовой электростанции в Нарве будет выделено 100 миллионов евро, сообщает новостной портал Rus.ERR.
Правительство выделит деньги на строительство в Нарве новой газовой теплоэлектростанции
"Правительство сегодня приняло принципиальное решение увеличить акционерный капитал "Eesti Energia" на 100 миллионов евро, и это означает, что у "Eesti Energia" появится возможность для строительства газовой станции в Нарве", - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Речь идет о газовой электростанции, но предлагающей также отопление для нарвских домов.
"Если с этим новым взносом в капитал мы сможем быстрее запустить наши проекты, провести тендеры и сделать заказы, то к 2028 году, возможно, эта станция уже будет построена. И если она получит все разрешения на сетевые испытания, то сможет подавать электроэнергию в сеть", - прокомментировал решение правительства глава "Enefit Power" Лаури Карп.
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