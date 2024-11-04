Если Рийгикогу все же решит менять Конституцию с целью лишения проживающих в Эстонии граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах, то законодательная инициатива должна быть предельно конкретной, считает один из авторов Конституции ЭР, адвокат Юри Райдла.
Экперт о лишении права голоса граждан России: математически это можно сделать до выборов
По словам Райдла, единственный правильный способ сделать это – внести изменения в Конституцию. Математически это можно сделать до местных выборов в следующем году. Однако, по словам Юри Райдла, было бы неправильно торопить такие изменения, так как людям, живущим в Эстонии, необходимо время, чтобы привыкнуть к новым правилам и требованиям, передает ERR.
"Моя личная позиция такова: если уже принимать такое решение, то оно должно быть ясным и однозначным. Это значит, что в местных выборах должны участвовать только граждане Эстонии и граждане Европейского союза, и точка", - заявил эксперт.