Экперт о лишении права голоса граждан России: математически это можно сделать до выборов

По словам Райдла, единственный правильный способ сделать это – внести изменения в Конституцию. Математически это можно сделать до местных выборов в следующем году. Однако, по словам Юри Райдла, было бы неправильно торопить такие изменения, так как людям, живущим в Эстонии, необходимо время, чтобы привыкнуть к новым правилам и требованиям, передает ERR.