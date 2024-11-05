Лидер кохтла-ярвеской футбольной жизни Андрей Шкалета собирается оспорить запрет на деятельность

Дисциплинарная комиссия Эстонского футбольного союза на прошлой неделе назначила 52-летнему руководителю футбольного клуба "Järve" и руководителю футбольной школы клуба "Lootus Järve" запрет на футбольную деятельность в течение трех с половиной лет. Этот запрет не позволяет ему до 1 мая 2028 года действовать в качестве как футбольного тренера, так и официального лица или игрока.