Лидер кохтла-ярвеской футбольной жизни Андрей Шкалета собирается оспорить назначенный ему футбольным союзом в связи с подозрением на договорные матчи запрет на деятельность в области футбола.
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Лидер кохтла-ярвеской футбольной жизни Андрей Шкалета собирается оспорить запрет на деятельность
Дисциплинарная комиссия Эстонского футбольного союза на прошлой неделе назначила 52-летнему руководителю футбольного клуба "Järve" и руководителю футбольной школы клуба "Lootus Järve" запрет на футбольную деятельность в течение трех с половиной лет. Этот запрет не позволяет ему до 1 мая 2028 года действовать в качестве как футбольного тренера, так и официального лица или игрока.
Этим же решением запрет на такой же период назначен уроженцу Кохтла-Ярве 23-летнему вратарю Рене Мерило, входившему также в состав выступающей в лиге мастеров Пайдеской городской команды. Игроку ФК "Järve" Тоомасу Шитикову (24) футбольный союз назначил самое строгое наказание - бессрочный запрет на футбольную деятельность.