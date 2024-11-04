Бывший руководитель "Silmet" будет управлять заводами масел "VKG"

Концерн "Viru Keemia Grupp" сообщил, что с конца марта следующего года Васну также возглавит дочернее предприятие "VKG Oil", занимающееся производством сланцевого масла, поскольку многолетний член правления Николай Петрович, в честь которого названы три новейших завода масел "Petroter", объявил о своем желании покинуть должность весной.

Председатель правления концерна Ахти Асманн отметил, что в лице Райво Васну команда "VKG" пополнилась промышленным менеджером с очень разносторонним управленческим опытом. "Райво внесет ценный вклад в работу правления, помогая решать проблемы, стоящие перед производством сланцевого масла, а также повышать надежность и эффективность управления. От имени правления и совета "VKG" я желаю Райво плавной адаптации и интересного сотрудничества".