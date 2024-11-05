Алутагузеская волость переводит кладбища в "режим экономии"

На каждом кладбище есть нанятый смотритель, работающий с большей или меньшей нагрузкой (за исключением кладбища в Иллука в последние месяцы). У кого нагрузка неполная, могут получить дополнительную плату, выполняя заказываемые волостью работы по уходу за территориями общего пользования. Больше минимальной зарплаты не зарабатывает ни один из них.