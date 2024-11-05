На прошлой неделе ТОО "Alutaguse Haldus" прислало кладбищенским смотрителям сообщение о сокращении их рабочей нагрузки. У жителей Ийзаку намерение уменьшить поддержание порядка на тамошнем хорошо ухоженном кладбище вызвало серьезное возмущение.
Для подписчиков
Алутагузеская волость переводит кладбища в "режим экономии"
В Алутагузеской волости семь кладбищ: в Алайыэ, Ийзаку, Иллука, Яама, Мяэтагузе, Тудулинна и Васкнарве. Управляет кладбищами ТОО "Alututaguse Haldus", участие в котором имеет волость.
На каждом кладбище есть нанятый смотритель, работающий с большей или меньшей нагрузкой (за исключением кладбища в Иллука в последние месяцы). У кого нагрузка неполная, могут получить дополнительную плату, выполняя заказываемые волостью работы по уходу за территориями общего пользования. Больше минимальной зарплаты не зарабатывает ни один из них.