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Алутагузеская волость переводит кладбища в "режим экономии"

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"Настолько красивое и ухоженное кладбище увидишь далеко не повсюду", - способны люди оценить работу смотрителя кладбища.
"Настолько красивое и ухоженное кладбище увидишь далеко не повсюду", - способны люди оценить работу смотрителя кладбища. Фото: Mari Raap

На прошлой неделе ТОО "Alutaguse Haldus" прислало кладбищенским смотрителям сообщение о сокращении их рабочей нагрузки. У жителей Ийзаку намерение уменьшить поддержание порядка на тамошнем хорошо ухоженном кладбище вызвало серьезное возмущение.

В Алутагузеской волости семь кладбищ: в Алайыэ, Ийзаку, Иллука, Яама, Мяэтагузе, Тудулинна и Васкнарве. Управляет кладбищами ТОО "Alututaguse Haldus", участие в котором имеет волость.

На каждом кладбище есть нанятый смотритель, работающий с большей или меньшей нагрузкой (за исключением кладбища в Иллука в последние месяцы). У кого нагрузка неполная, могут получить дополнительную плату, выполняя заказываемые волостью работы по уходу за территориями общего пользования. Больше минимальной зарплаты не зарабатывает ни один из них.

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Экономика
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