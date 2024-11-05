ОДИН ВОПРОС Почему растет число смертей от наркотиков?

- Это явно связано с тем, что на рынке появляются новые тяжелые наркотики, которые не умеют дозировать. В сотрудничестве с Министерством внутренних дел мы прилагаем усилия, чтобы люди знали, что сейчас продается и как это дозировать. И, конечно же, Министерство внутренних дел старается сделать так, чтобы это вообще не попадало на эстонский рынок. И, действительно, до 2021 года, если полиции удавалось пресечь какие-то цепочки поставок наркотиков, мы замечали, что это немедленно отражалось на смертности. Но из Латвии поступило сюда что-то новое, что-то сильное, и смертность возросла. Несомненно, на модели потребления также может влиять то, есть ли у нас коронавирус или где-то идет война, каков уровень тревожности в обществе и так далее.