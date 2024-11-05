ПЕРЕДОВИЦА Доступность правосудия - одно из прав человека

Министерство юстиции умело дистанцировалось от решений об экономии, предоставив судам возможность самим принять "независимое" решение. Хотя суд утверждает, что никакого решения пока не принято, присутствовавшие на инфочасе однозначно поняли, что это решенное дело, иначе они не подписали бы петицию против закрытия дома суда.

Как можно понять, согласно этой идее, после закрытия самого современного в Вирумаа Йыхвиского дома суда, с рассмотрением дел справятся дом суда царской эпохи в Раквере и дом суда советской эпохи в Нарве. Учитывая небольшие размеры этих зданий, можно в этом усомниться. Но еще важнее то, что этот шаг стал бы очередным отступлением от заявления государства о том, что в Ида-Вирумаа не должно становиться меньше государства. Недавно стало известно о планах кассы по безработице закрыть два офиса в Ида-Вирумаа, уезде с самой высокой безработицей. А теперь еще и дом суда. Что дальше?