На прошлой неделе "Северное побережье" сообщило о планах Вируского уездного суда закрыть Йыхвиский дом суда с 2026 года. Поводом послужила необходимость сэкономить в общем 300000 евро в год. Арендные расходы на содержание Йыхвиского дома суда составляют 465000 евро в год.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Доступность правосудия - одно из прав человека
Министерство юстиции умело дистанцировалось от решений об экономии, предоставив судам возможность самим принять "независимое" решение. Хотя суд утверждает, что никакого решения пока не принято, присутствовавшие на инфочасе однозначно поняли, что это решенное дело, иначе они не подписали бы петицию против закрытия дома суда.
Как можно понять, согласно этой идее, после закрытия самого современного в Вирумаа Йыхвиского дома суда, с рассмотрением дел справятся дом суда царской эпохи в Раквере и дом суда советской эпохи в Нарве. Учитывая небольшие размеры этих зданий, можно в этом усомниться. Но еще важнее то, что этот шаг стал бы очередным отступлением от заявления государства о том, что в Ида-Вирумаа не должно становиться меньше государства. Недавно стало известно о планах кассы по безработице закрыть два офиса в Ида-Вирумаа, уезде с самой высокой безработицей. А теперь еще и дом суда. Что дальше?
Надо учитывать, что дом суда - это не просто одно здание внутри одной системы, там людям оказываются государственные услуги. А доступность независимого правосудия для населения является в демократическом обществе одним из прав человека, чему не следует чинить такие препятствия, как это планируется сделать в настоящее время.