Бывший шахтер Евгений Демьяненко, осознав, что в скором времени может остаться не у дел, решил превратить свое хобби в профессию - создал производство дизайнерских изделий для украшения интерьера. Новую фирму назвали "D TWINS OÜ", цех и небольшой магазин находятся в Кохтла-Ярве, на Эхитаяте, 120b. Здание прямо у дороги, а внимание проезжающих привлекает яркая пергола - интересующиеся останавливают автомобили и заглядывают сюда.

- Мы шахтеры во втором поколении, - рассказал Евгений. - Четверть века я отдал шахте. Три года назад начались сокращения, и, осознав, что это может и меня коснуться, задумался о том, что делать дальше, если такое случится. Так как уже давно увлекался созданием декоративных элементов для своего жилья, решил открыть производство, занявшись лазерной резкой, гравировкой и фрезеровкой неметаллических материалов. Конечно же, в производственных масштабах это не то, что для себя, поэтому пришлось заняться самообразованием - благо сейчас и ехать далеко не надо, все есть в интернете.