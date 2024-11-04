ГАЛЕРЕЯ Ида-вирумааский учащийся года Кристи Клааманн: "При изучении психологии опыт учительской работы очень полезен"

- Вообще-то, я подумывала о психологии уже когда закончила школу. Это был один из моих семи вариантов выбора, я даже съездила на инфочас в Тартуский университет, но в тот раз я, вероятно, не была еще к этому готова, - вспоминает Кристи Клааманн, второй год учащаяся в магистратуре Тартуского университета и первый год работающая школьным психологом.