Выбранная ида-вирумааским учащимся года Кристи Клааманн (54) много лет работала учителем начальных классов и еще дольше преподавала английский язык и рисование. Сейчас она сосредоточилась на работе психологом в Йыхвиской основной школе, по кругу вернувшись к своей давней мечте.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ида-вирумааский учащийся года Кристи Клааманн: "При изучении психологии опыт учительской работы очень полезен"
- Вообще-то, я подумывала о психологии уже когда закончила школу. Это был один из моих семи вариантов выбора, я даже съездила на инфочас в Тартуский университет, но в тот раз я, вероятно, не была еще к этому готова, - вспоминает Кристи Клааманн, второй год учащаяся в магистратуре Тартуского университета и первый год работающая школьным психологом.