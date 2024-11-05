В Ору центральное отопление подорожает почти на четверть

Муниципальное предприятие "OSK Grupp", организующее отопление в малых городских частях Кохтла-Ярве, сообщило, что Департамент конкуренции утвердил новую предельную цену на тепло в сетевом регионе Ору на уровне 89 евро за мегаватт-час без налога с оборота. На данный момент цена составляет 72,34 евро. Тепловая энергия производится в Ору в газовой котельной, построенной в конце прошлого века.