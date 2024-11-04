Одинец об изменении позиции соцдемов по поводу избирательного права: нужно искать какой-то компромисс

Ранее Эдуард Одинец заявлял, что соцдемы будут использовать все рычаги, чтобы не менять Конституцию. Что же изменилось за эти несколько дней?

"Обстановка вокруг вопроса права голосования на местных выборов для иностранных граждан с каждым днем накаляется все больше и больше. Понятно было, что нужно искать какой-то компромисс. Насколько я понимаю, сегодня руководители партий правящей коалиции к какому-то компромиссу пришли. Но опять же, насколько я понимаю, точной формулировки, как могло бы выглядеть изменение в Конституции, пока у нас еще нет. Ее обещают завтра (во вторник, 5 ноября - ред.)", - сообщил Одинец в интервью радионовостям ERR.