Катри Райк не согласна с решением лишить граждан РФ права голоса

„Мы забыли, что мы одна семья: граждане Эстонии и те, кто живет в Эстонии с российским гражданством, - комментирует экс-мэр Нарвы Катри Райк. - Когда человек с российским паспортом, живущий здесь, скажет гражданину Эстонии, что это ужасно оставить меня без права голоса, то это повлияет и на гражданина Эстонии, на то, за кого он в дальнейшем будет голосовать“.

По мнению Катри Райк, такое решение правительства в дальнейшем может привести к протестному голосованию, пишет rus.delfi.

„Я не думаю, что правительство об этом успело подумать перед принятием решения, - говорит нарвский депутат. - Мне жаль, когда большая группа людей, а это 70-80 тысяч, остается без голоса. Как мы будем дальше общаться с этими людьми, дискутировать по тем или иным вопросам, как они почувствуют, что они важны стране? Что их мнение кому-то нужно, что их проблемы надо решить. У меня сердце болит, я не понимаю, как мы с этим решением будем жить дальше“.

Райк считает, что последние два с половиной года сильно изменили жизнь в Эстонии для русскоязычных людей. „Мы должны признаться, что у русскоязычного населения есть большая депрессия здесь, - уточняет она. - Когда начинают говорить про памятники, чувствуется боль, но это уже пройденный этап. Сейчас люди говорят про рабочие места, про то, как им платить за отопление, - то есть про ежедневные вещи, которые связаны с выживанием, с уверенностью в завтрашнем дне, а вовсе не о политических делах. Это совсем другое. Люди не чувствуют себя в безопасности, они не знают, что принесет следующий день. Когда отец должен придумать, откуда ему взять деньги на новые сапоги или кофту для ребенка, потому что их нет в семейном бюджете, это новые реалии“.

Райк напоминает о ситуации с православной церковью, с переходом на эстонский язык обучения в школе, о санкциях и ситуации с границей, которые повлияли в том числе на экономическую ситуацию в Нарве. „До этого были еще снос памятников и переименование улиц, люди спрашивают: а что дальше? - продолжает депутат. - Они не говорят это открыто, но у многих в голове то, что скоро им скажут уже официально: „чемодан, вокзал, Россия“. И им от этого не по себе. Как мы до этого дошли?“