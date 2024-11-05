Нарвский футбольный пневмохолл крепко накачан воздухом и ворота стоят в ожидании мячей, но день открытия пока не объявлен

Купол так просто не сдуется и точно не лопнет

Будущий персонал пневмохолла составят, по словам Андрея Шилина, три посменно работающих администратора и один технический работник, возможно, на неполную ставку. Они буквально на днях начнут проходить инструктаж, как управлять, прежде всего, охранной и пожарной сигнализацией. Вопрос обеспечения безопасности гигантского сооружения не праздный. Да и спортсмены с болельщиками тоже могли бы представлять себе, как в общих чертах устроен купол и как вести себя в случае чего.

По рассказу Шилина, он изучал опыт эксплуатации подобных пневмохоллов в других уголках Эстонии. Говорили в том числе об аварийных ситуациях. Например, однажды в одном месте злоумышленники ночью вспороли купол, чтобы через дыру проникнуть внутрь и поживиться добром. В другой раз купол случайно повредила уличная уборочная техника.

Особенность купола в том, что он двуслойный, и чтобы воздух начал стравливаться наружу - повредить надо оба слоя. Но и в таком случае, даже если дыра большая, насосы способны будут удерживать давление, а датчик давления немедленно сигнализирует об утечке. И даже если в энергосети пропадет электроснабжение, то для насосов в пневмохолле есть два дизельных генератора.

- Если же электричество пропадет и почему-то не сработают все резервные генераторы, то холл будет сдуваться сам по себе несколько дней, - успокаивает Шилин. - Времени будет достаточно, чтобы пригласить специалистов и устранить дефекты. Даже если будет прорезь в куполе, то есть способ ее быстрого лечения до приезда специалистов.

Разумеется, продумана и защита от ударов молнии. Вообще, все требуемые разрешения и согласования от специалистов по безопасности проект пневмохолла получил, как заверил руководитель.