Открытие Нарвского футбольного пневмохолла снова передвигается по сроку, но есть надежда, что ненадолго. Футболисты "Narva Trans" ждут, когда наконец у них появится возможность потренироваться и поиграть зимой под крышей в тепле.
Нарвский футбольный пневмохолл крепко накачан воздухом и ворота стоят в ожидании мячей, но день открытия пока не объявлен
Строительство Нарвского футбольного холла в конце улицы Креэнхольми считается завершенным и бумаги переданы в Нарвскую горуправу, однако департамент городского хозяйства как заказчик сделал три замечания, и поэтому чиновники пока не выдали разрешение на эксплуатацию. Ждут устранения недоработок со стороны строителей.
Вице-мэр Нарвы Олег Карпиков заверяет, что никаких "катастрофических" замечаний нет, все устраняемо и решаемо. Дату будущего открытия власти предусмотрительно не объявляют, но обещают, что это произойдет до наступления декабря: именно зимой больше всего и нужен такой крытый спорткомплекс профессиональным футболистам и простым приверженцам подвижного образа жизни.
Отдельный вопрос - прейскурант для использования футбольного поля и легкоатлетических сооружений под куполом пневмохолла. Цены еще не утверждены Нарвской горуправой, этот вопрос в октябре отложили на ноябрь.
Нарвские футболисты не прячут летнюю форму на зиму
Президент футбольного клуба "Narva Trans" Николай Бурдаков подтверждает, что и у него нет ясности, когда и на каких условиях игроки смогут выйти на новое крытое поле. Все знают, что разрешение на эксплуатацию и прейскурант городом не утверждены, все ждут этого. Зимой на пневмохолл спортсмены очень рассчитывают.
- Надеемся на это. Никаких альтернативных вариантов у нас нет, только если на снегу, - говорит Бурдаков о том, что на искусственном газоне стадиона "Kalev-Fama" нарвские футболисты тренировались обычно и летом, и зимой.
Бурдаков, конечно, уже побывал в новом холле - и оценил футбольное поле как нормальное. "Мне понравилось", - доволен президент клуба.
По словам Бурдакова, в новом пневмохолле можно будет проводить тренировочные игры и встречи команд низших лиг. С одной стороны поля есть трибуны в общем на 150 мест, так что спортивную состязательную атмосферу под гигантским куполом вполне можно создать.
Пневмохолл - современный умный дом
Как уже ранее рассказывало "Северное побережье", договор о строительстве в конце улицы Креэнхольми пневмохолла стоимостью округленно 7 миллионов евро, считая с налогом с оборота, Нарвский департамент городского хозяйства подписал с ТОО "Revin Grupp" в июле прошлого года. По первоначальному графику, работы должны были завершиться 5 сентября 2024 года, но график сдвинулся на октябрь, а теперь вот и ноябрь.
Под куполом пневмохолла высотой 21 метр поместилось футбольное поле (64х100 м) с синтетической травой, проложены четыре беговые дорожки - две вокруг всего поля плюс еще две только с одной стороны, вдобавок имеется прыжковая яма. В бетонном здании холла есть раздевалки, технические помещения, помещение для кафе и так далее. На втором уровне построены трибуны для болельщиков на 150 мест.
Купол пневмохолла держится благодаря насосу, постоянно нагнетающему внутрь теплый воздух. Все пространство под куполом герметично, и даже проход внутрь представляет собой шлюз.
Оперировать новым пневмохоллом будет муниципальное учреждение "Нарвский спортцентр". Его директор Андрей Шилин тоже ждет устранения всех недоделок и выдачи горуправой разрешения на эксплуатацию. Пока что, по его словам, не пришла и не собрана вся заказанная мебель, на что потребуется еще, может, неделя или полторы. Также еще не обеспечен новый объект связью: кабель строители проложили, но подключения нет. Связь там очень важна, так как через интернет настраиваются агрегаты, накачивающие купол воздухом, поддерживающие внутренние давление и климат. Пневмохолл - это умный дом.
Купол так просто не сдуется и точно не лопнет
Будущий персонал пневмохолла составят, по словам Андрея Шилина, три посменно работающих администратора и один технический работник, возможно, на неполную ставку. Они буквально на днях начнут проходить инструктаж, как управлять, прежде всего, охранной и пожарной сигнализацией. Вопрос обеспечения безопасности гигантского сооружения не праздный. Да и спортсмены с болельщиками тоже могли бы представлять себе, как в общих чертах устроен купол и как вести себя в случае чего.
По рассказу Шилина, он изучал опыт эксплуатации подобных пневмохоллов в других уголках Эстонии. Говорили в том числе об аварийных ситуациях. Например, однажды в одном месте злоумышленники ночью вспороли купол, чтобы через дыру проникнуть внутрь и поживиться добром. В другой раз купол случайно повредила уличная уборочная техника.
Особенность купола в том, что он двуслойный, и чтобы воздух начал стравливаться наружу - повредить надо оба слоя. Но и в таком случае, даже если дыра большая, насосы способны будут удерживать давление, а датчик давления немедленно сигнализирует об утечке. И даже если в энергосети пропадет электроснабжение, то для насосов в пневмохолле есть два дизельных генератора.
- Если же электричество пропадет и почему-то не сработают все резервные генераторы, то холл будет сдуваться сам по себе несколько дней, - успокаивает Шилин. - Времени будет достаточно, чтобы пригласить специалистов и устранить дефекты. Даже если будет прорезь в куполе, то есть способ ее быстрого лечения до приезда специалистов.
Разумеется, продумана и защита от ударов молнии. Вообще, все требуемые разрешения и согласования от специалистов по безопасности проект пневмохолла получил, как заверил руководитель.