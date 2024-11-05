Созданный недавно тойлаский политклуб, или клуб "Topo", приглашает сегодня на первый дискуссионный вечер, гостем которого станет Артур Тальвик. Настоящая душа общины, с которым можно обсудить тему общины и ее привлечения.
Первый гость тойлаского политклуба - Артур Тальвик
Атур Тальвик - кинодеятель и политик, однако в Тойла его пригласили прежде всего как лидера жизни полуострова Юминда. "Артур является представителем разных общин, а также добровольным спасателем на море. У него широкий кругозор и огромный опыт, которым можно поделиться", - сказал один из инициаторов клуба "Topo" Марко Сандре.
Вести встречу, которая начнется в Тойласком общественном доме в 19 часов, будет ида-вирумааский координатор образования взрослых Вирве Линдер. Проходит встреча в рамках недели взрослого учащегося.
Можно или нужно привлекать?
Тему общины планируется затронуть и на следующих встречах клуба. По словам Марко Сандре, вопрос общины и ее вовлечения вставал в последнее время не раз: в свете как реорганизации тойлаской школы, так и объединения Тойлаской и Йыхвиской волостей.
- Когда мы говорим об общинах и их привлечении, то всегда возникают два вопроса: что такое община и что подразумевается под ее привлечением? Если под ним подразумевают распространение информации, как у нас бывает обычно, то привлечения в смысле этой хорошей традиции не было. Обязательно продолжим в дальнейшем дискуссию о том, что разные лица подразумевают под привлечением, а также может ли и должно ли местное самоуправление привлекать общину.
Надо также раскрыть понятие общины, добавил Марко Сандре.
- Это понятие используется очень часто, но что оно означает в действительности? В нашей волости имеется 39 некоммерческих объединений, каждое из которых - само по себе община. Должны ли мы каждый раз уточнять, когда кто-то говорит, что является представителем общины? - задал он вопросы, по которым следовало бы внести ясность.
В дальнейшем клуб "Topo" планирует устраивать под две встречи в месяц, чтобы свободно и откровенно обсуждать различные политические темы.
Без брюзжания социальных сетей
- Трудно где-то взять слово, будучи отдельным лицом. Социальные сети сильно посодействовали возможности брать слово, однако породили выступления в стиле "мне не нравится" без предложения решений. Тойлаский политклуб создан с той идеей, чтобы появилась возможность донести проблему до более широкого круга и самим предлагать решения, делая это без брюжания социальных сетей.
Хотя объектом интересов клуба является местная политика, встречи будут не политическими, заверил Марко Сандре. "Постараемся сделать клуб по возможности свободным от политики, чтобы он не превратился в место проведения пропаганды, а оставался местом, где делятся знаниями". То есть упор будут делать на содержательный и живой обмен мыслями в дружелюбной и уважительной атмосфере, в которой соблюдаются правила конструктивного обсуждения.