Первый гость тойлаского политклуба - Артур Тальвик

Атур Тальвик - кинодеятель и политик, однако в Тойла его пригласили прежде всего как лидера жизни полуострова Юминда. "Артур является представителем разных общин, а также добровольным спасателем на море. У него широкий кругозор и огромный опыт, которым можно поделиться", - сказал один из инициаторов клуба "Topo" Марко Сандре.

Вести встречу, которая начнется в Тойласком общественном доме в 19 часов, будет ида-вирумааский координатор образования взрослых Вирве Линдер. Проходит встреча в рамках недели взрослого учащегося.

Можно или нужно привлекать?

Тему общины планируется затронуть и на следующих встречах клуба. По словам Марко Сандре, вопрос общины и ее вовлечения вставал в последнее время не раз: в свете как реорганизации тойлаской школы, так и объединения Тойлаской и Йыхвиской волостей.

- Когда мы говорим об общинах и их привлечении, то всегда возникают два вопроса: что такое община и что подразумевается под ее привлечением? Если под ним подразумевают распространение информации, как у нас бывает обычно, то привлечения в смысле этой хорошей традиции не было. Обязательно продолжим в дальнейшем дискуссию о том, что разные лица подразумевают под привлечением, а также может ли и должно ли местное самоуправление привлекать общину.

Надо также раскрыть понятие общины, добавил Марко Сандре.