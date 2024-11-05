В среду в Йыхви прозвучат нестареющие диско-хиты

Концерт перенесет в 80-90-е годы прошлого века, когда диско задавало непрерывный ритм, сопровождаемый яркими костюмами и блеском диско-шаров, на фоне которых молодежь зажигала на танцполах по всему миру.

В концерте прозвучат хиты того времени, исполнители которых - "ABBA", Майкл Джексон, Мадонна, "Pet Shop Boys", Глория Гейнор, "Bee Gees", "Backstreet Boys", "Ace of Base", "The Prodigy" и др. - на сегодня стали уже классиками танцевальной и поп-музыки. Возможности современного оркестра дают знаменитым хитам новую жизнь. Звучание знакомых хитов усилят световое представление, видеоэкраны, эффекты, а также мощный качественный звук.

Первое турне "Prime Orchestra" в Эстонии состоялось в 2016 году и получило только высокие оценки публики. Новый подход к музыкальной классике, современные блестящие аранжировки, профессиональные музыканты и качественное световое шоу не оставляли равнодушной даже самую взыскательную публику. С того времени оркестр каждый год возвращается в Эстонию с новой программой, собирая полные залы.