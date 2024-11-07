Кохтла-Ярвеский городсккой оркестр отмечает юбилей большим концертом

Кохтла-Ярвеский городской оркестр знают во всем регионе - он участвует во многих мероприятиях и различных акциях, сопровождает парады, иногда дает сольные концерты на свежем воздухе. Его часто приглашают в другие города, и где бы ни выступали музыканты, коллектив называют визитной карточкой Кохтла-Ярве. Но большой концерт бывает раз в год, и, как правило, его посвящают дню рождения музыкального коллектива. Это подарок поклонникам живой музыки - двери открыты для всех.

- Десятого ноября будем отмечать тридцатилетие, поэтому подготовили специальную полуторачасовую программу, в которой постарались представить музыку разных направлений: маршевая и торжественная, эстрадная, из любимых кинофильмов и многое другое, - перечисляет дирижер и бессменный руководитель с 1998 года Александр Савельев. - Кое-что новенькое прозвучит тоже.

Оркестр, как живой организм, постоянно меняется. Но количественный состав почти всегда одинаковый - 25-27 человек.

- Кто-то уезжает, кто-то уходит по состоянию здоровья, молодежь уходит в армию или уезжает учиться, - говорит Савельев. - Для нас любая потеря - плохо, потому что в оркестре каждый голос нужен и важен. К счастью, школы искусств всегда поставляют пополнение, учителя, которые работают в оркестре, приводят заинтересованных учеников. Вливаются те, кто понимает, что это не развлечение, а большой труд и ответственность.

За три десятилетия коллектив обновился больше чем наполовину, но начинать сначала из-за новичков не приходится - дирижер опирается на костяк из опытных профессионалов: Иван Авдулов, Валерий Антонов, Наталья Вийксаар, Эрик Виркебау, Сергей Сиротин, Инна Бадина и другие. Возраст участников оркестра - от 15 до 87 лет!

За три десятилетия коллектив переживал разные времена, да и сейчас не все легко и просто. О чем мечтаете? На этот вопрос Александр Савельев ответил:

- К счастью, теперь у нас есть теплое и уютное помещение в здании школы искусств, где мы встречаемся, репетируем. Обновляем инструменты. Всегда хочется иметь больше, чем есть, но самое главное - видеть и знать, что наша музыка нужна людям. Чтобы на концертах всегда был зритель, а мы сделаем все возможное, чтобы подарить слушателям настоящий праздник.