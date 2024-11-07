В воскресенье, 17 ноября, три признанных музыканта республики - Юхан Уппин, Мартин Арак и Керт Крюсбан - порадуют слушателей своей музыкой и рассказами в Нарвском театральном центре "Vaba Lava".
Музыканты республики дадут концерт, чтобы пригласить музыкантов восточного уголка Эстонии участвовать в конкурсе
В ноябре Эстонский центр фольклорной музыки отправит в концертный тур по всей Эстонии трех исполнителей, избранных музыкантами республики.
"Повседневным" инструментом Юхана Уппина, впервые в истории выбранного музыкантом республики в 2018 году, служит гармошка типа "Teppo", а "воскресным" - каннель. Однако на концерты он обещает взять для сюрприза и какой-нибудь другой любимый инструмент.
Увенчанный титулом музыканта республики в 2022 году Мартин Арак известен также под именем Kandle Oss. Его главным увлечением является игра на народном каннеле - инструменте, на котором играли и его предки. За залихватским "фасадом" музыканта кроются, однако, нежная душа и доброе сердце, широко распахнутые для слушателей.
Заслуживший звание музыканта республики в 2022 году Керт Крюсбан выступает как сольно, так и в ансамблях, а также передает свои виртуозные умения в нескольких музыкальных школах по всей Эстонии.
Обладателя титула выбирают жюри и публика
Тур по всей Эстонии является также приглашением для местных музыкантов участвовать в конкурсе на звание музыканта республики, который состоится 22 ноября в Вильянди уже в четвертый раз.
Это конкурс народных музыкантов-солистов, на котором жюри и публика выбирают такого музыканта, который навечно получит звание музыканта республики. Поскольку награду победителю вручает президент Эстонской Республики, то президент обычно приглашает победителя сыграть также в Розовом саду Кадриорга в День восстановления независимости Эстонии.
Руководитель Эстонского центра фольклорной музыки по связям с общественностью Кристьян Прикс надеется, что проходящие перед конкурсом по всей Эстонии и в том числе в Нарве концерты подтолкнут на участие в конкурсе и более скромных музыкантов из уездов.
Виллу Талси: быть одному на сцене - это другое чувство
Имеющий корни в Ида-Вирумаа музыкант Виллу Талси, играющий в ансамбле "Curly Strings" на мандолине, тоже рекомендует музыкантам из родных краев участвовать в конкурсе. Сам он делает это уже в четвертый раз. Что в этом конкурсе такого притягательного, чтобы вновь и вновь участвовать в нем?
- Тот кураж, который возникает, когда музыкант выходит на сцену. Это совсем другое дело, нежели когда ты играешь в группе и ответственность делится между всеми. А если ты один и совершенно акустически играешь на своем инструменте, то в этом есть какая-то напряженность. Она является большим вызовом для самого себя, и в то же время это производит на слушателей особое впечатление, - пояснил Виллу Талси.
Музыкант подтвердил, что победа не самое важное в случае этого конкурса. "Самое классное - это видеть, что кто-то делает в такой ситуации. Ведь многих музыкантов ты знаешь, а есть и такие замечательные музыканты, о которых раньше не слышал. Ценность мероприятия прежде всего в том, чтобы собраться, поиграть и вдохновить друг друга".
Виллу Талси ида-вируская публика в последний раз слышала в прошлую в пятницу в Йыхвиском концертном доме, когда он выступал вместе с "Curly Strings" на ида-вируском торжественном мероприятии, посвященном образованию взрослых. Перед праздниками ансамблю предстоит интересный проект с nublu - с совместной программой они выступят перед слушателями 22 декабря на "Jõulufolk" в концертном доме "Alexela".