Музыканты республики дадут концерт, чтобы пригласить музыкантов восточного уголка Эстонии участвовать в конкурсе

Виллу Талси: быть одному на сцене - это другое чувство

Имеющий корни в Ида-Вирумаа музыкант Виллу Талси, играющий в ансамбле "Curly Strings" на мандолине, тоже рекомендует музыкантам из родных краев участвовать в конкурсе. Сам он делает это уже в четвертый раз. Что в этом конкурсе такого притягательного, чтобы вновь и вновь участвовать в нем?

- Тот кураж, который возникает, когда музыкант выходит на сцену. Это совсем другое дело, нежели когда ты играешь в группе и ответственность делится между всеми. А если ты один и совершенно акустически играешь на своем инструменте, то в этом есть какая-то напряженность. Она является большим вызовом для самого себя, и в то же время это производит на слушателей особое впечатление, - пояснил Виллу Талси.

Музыкант подтвердил, что победа не самое важное в случае этого конкурса. "Самое классное - это видеть, что кто-то делает в такой ситуации. Ведь многих музыкантов ты знаешь, а есть и такие замечательные музыканты, о которых раньше не слышал. Ценность мероприятия прежде всего в том, чтобы собраться, поиграть и вдохновить друг друга".

Виллу Талси ида-вируская публика в последний раз слышала в прошлую в пятницу в Йыхвиском концертном доме, когда он выступал вместе с "Curly Strings" на ида-вируском торжественном мероприятии, посвященном образованию взрослых. Перед праздниками ансамблю предстоит интересный проект с nublu - с совместной программой они выступят перед слушателями 22 декабря на "Jõulufolk" в концертном доме "Alexela".