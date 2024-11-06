Популярность Isamaa опять выросла

С учетом опубликованных 6 ноября данных последнего еженедельного опроса Norstat, 30,6% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают Isamaa, 18,1% - Партию реформ и 13,7% - Социал-демократическую партию.

За неделю популярность Isamaa выросла на 1,4 процентного пункта. В то же время рейтинг Партии реформ снизился на 0,3, а социал-демократов - на 0,2 процентного пункта. В итоге отрыв Isamaa от Партии реформ увеличился до 12,5 процентных пункта, а отставание соцдемов от реформистов составляет 4,4 процентных пункта.

Центристская партия, популярность которой снизилась на 0,9 процентного пункта до 12,5%, осталась на четвертой позиции в рейтинге.

На пятой строчке располагается EKRE с рейтингом 12,4% (-0,1 за неделю).

Поддержка входящей в правительство Eesti 200 опустилась на 0,1 процентного пункта до уровня 3,9%, то есть ниже избирательного порога. Рейтинг внепарламентской партии "Правые" снизился с 5% до 4,9%.

Рейтинг "Эстонских националистов и консерваторов" (ERK) составил 1,1%, "Зеленых" - 1,5% и Koos - 0,9%.