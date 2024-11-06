Спецкомиссия по борьбе с коррупцией пересмотрит правила поведения депутатов Рийгикогу

В первую очередь комиссия сосредоточится на вопросах, касающихся компенсации расходов, проведения встреч с заинтересованными группами и лоббистами, а также правилах поведения в зале заседаний.

По словам председателя специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Анастасии Коваленко-Кылварт, кодекс этики депутатов парламента затрагивает важные ценности, однако с момента его разработки прошло десять лет, за это время как в обществе в целом, так и в парламентской культуре произошли существенные изменения, которые необходимо учесть в новой редакции кодекса. «На заседании комиссии мы пришли в выводу, что кодекс необходимо обновить в трех направлениях: регистрации встреч с заинтересованными группами и лоббистами и информировании об этом общественности, компенсации депутатам представительских расходов и расходов за жилье, а также необходимости способствовать уважительному общению в рамках парламентской культуры», - пояснила Коваленко-Кылварт.

«Вопрос необходимости обновления этического кодекса поднимали в комиссии и ранее, при других председателях, однако до дела так и не дошло, поскольку отсутствовал политический консенсус. Я рада, что сегодня члены комиссии видят необходимость изменений», - сказала Коваленко-Кылварт, добавив, что обновление кодекса этики будет проходить в парламенте в формате открытой дискусии.

Сегодня утром специальная комиссия по борьбе с коррупцией направила всем парламентским фракциям и внефракционным депутатам обращение с просьбой внести свои предложения по разработке новой редакции кодекса этики депутатов Рийгикогу. Мнения и предложения ожидаются касательно как содержания настоящей редакции кодекса, так и новых тем, которые целесообразно отразить в нем.