Правление СДП решило поддержать лишение права голоса градан РФ, но не серопаспортников

"Мы объясняем позицию социал-демократов уже как минимум полтора года, с тех пор как вопрос избирательных прав стал предметом общественных дебатов, и мы по-прежнему считаем, что изменение Конституции непосредственно перед выборами и лишение жителей права участвовать в местной жизни на основе их гражданства - это не лучший выход. Однако мы должны понять, что если социал-демократы останутся в стороне от процесса изменения Конституции, то права голоса лишатся и почти 60 000 обладателей серых паспортов, чьей единственной родной страной является Эстония", - заявил председатель СДП Лаури Ляэнеметс.