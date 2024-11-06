Соцдемы выступили за начало процесса внесения изменений в Конституцию, которые ограничили бы право голоса на муниципальных выборах гражданам третьих стран, при этом, согласно компромиссному предложению, было бы сохранено право голоса для лиц без гражданства.
Правление СДП решило поддержать лишение права голоса градан РФ, но не серопаспортников
Кроме того, параллельно СДП продолжит продвигать предложение о внесении изменений в закон о выборах местных органов власти, чтобы ввести обязательство регистрации для иностранных граждан, пишет rus.err.
"Мы объясняем позицию социал-демократов уже как минимум полтора года, с тех пор как вопрос избирательных прав стал предметом общественных дебатов, и мы по-прежнему считаем, что изменение Конституции непосредственно перед выборами и лишение жителей права участвовать в местной жизни на основе их гражданства - это не лучший выход. Однако мы должны понять, что если социал-демократы останутся в стороне от процесса изменения Конституции, то права голоса лишатся и почти 60 000 обладателей серых паспортов, чьей единственной родной страной является Эстония", - заявил председатель СДП Лаури Ляэнеметс.
В интервью "Актуальной камере" лидеры оппозиционных партий Isamaa и EKRE заявили, что не согласны с компромиссным предложением Ляэнеметса.