Число проживающих в бедности людей за год уменьшилось, болше всего их в Ида-Вирумаа

Уровень относительной бедности населения варьируется в зависимости от региона

«Уровень относительной бедности в Ида-Вируском (35%) и Ляэне-Вируском (29,2%) уездах более чем в два раза выше, чем в Харьюском (15,5%) и Рапласком (14,1%) уездах», — сказала она и добавила, что уровень относительной бедности вырос только в наиболее дальних относительно столицы уголках Эстонии: в Ида-Вируском уезде на 3,5 процентных пункта, в Выруском уезде на 3,4 процентных пункта и в Саареском уезде на 0,4 процентных пункта.

Уровень абсолютной бедности снизился среди населения старше 65 лет, а также среди детей и молодых людей до 24 лет

В 2023 году в абсолютной бедности проживало около 36 400 человек, что на 11 300 человек меньше, чем годом ранее. «Все же стоит отметить, что их число по-прежнему больше, чем три, четыре или пять лет назад», — признала Реммельг.

Аналитик объяснила, что уровень абсолютной бедности показывает, какая часть общества не в состоянии себя содержать. «Месячный доход этих людей с учетом состава домохозяйства был меньше 338 евро, т.е. ниже расчетного прожиточного минимума», — отметила аналитик.