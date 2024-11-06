Ида-Вирумааский союз самоуправлений призывает отметить деятелей в области культуры

По решению комиссии союза самоуправлений по культуре ежегодно награждаются ида-вируские организаторы культурной деятельности в одиннадцати номинациях: новая инициатива года, культурное мероприятие, техническая поддержка, работник культуры, руководитель культурного коллектива, молодой деятель, партнер по сотрудничеству, творческое достижение, музейный работник, библиотечный работник и хранитель огня общины.

Отдельные лица, учреждения и организации могут выдвигать кандидатов до 1 декабря. Более точные инструкции по подаче ходатайств найдете на домашней странице союза самоуправлений. Мероприятие-чествование "Ida-Viru ehe" состоится 18 января в Кохтла-Ярвеском центре культуры.