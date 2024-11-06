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Приморский город выбирает почетного гражданина

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Силламяэ. Снимок иллюстративный.
Силламяэ. Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Силламяэское городское собрание до 1 декабря ждет ходатайства о присвоении звания почетного гражданина города.

Звание присваивается один раз в год как особое выражение почтения человеку за выдающиеся заслуги перед городом в результате деятельности на протяжении жизни. Предложения могут внести все подведомственные городскому управлению учреждения, юридические и физические лица.

Выборы почетного гражданина города проходят в городском собрании при тайном голосовании.

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