Силламяэское городское собрание до 1 декабря ждет ходатайства о присвоении звания почетного гражданина города.
Приморский город выбирает почетного гражданина
Звание присваивается один раз в год как особое выражение почтения человеку за выдающиеся заслуги перед городом в результате деятельности на протяжении жизни. Предложения могут внести все подведомственные городскому управлению учреждения, юридические и физические лица.
Выборы почетного гражданина города проходят в городском собрании при тайном голосовании.