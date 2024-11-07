Вышедший недавно рапорт Эстонского института конъюнктуры ярко подтверждает: руководимая Партией реформ коалиция не справляется со своей работой. Если год назад 50% предпринимателей считали экономическую политику правительства не внушающей доверия, то сегодня эта цифра равна уже 87%. Ухудшились, по сути, все важные показатели: среда для иностранных инвестиций, препятствия для коммерческой деятельности, общественное неравенство и отставание инфраструктуры.
Андрей Коробейник: Госбюджет следующего года уничтожит экономику Эстонии
В бюджете образовался дефицит в размере двух миллиардов евро, и правительство пытается восполнить его за счет наименее защищенных групп населения. Однако деньги нельзя найти там, где их нет, и поэтому Эстония ставит рекорды по скорости и продолжительности экономического спада. В соответствии с рапортом МВФ, Эстония стала государством с самым большим в Европе экономическим спадом. В мире Эстония занимает по продолжительности экономического спада второе место - на первом месте тут Гаити.
Для пополнения госбюджета существует несколько более действенных способов, нежели отбирать последние деньги у пенсионеров или студентов либо урезать медицинский сектор. Например, налог на сверхприбыль банков мог бы принести в госбюджет в следующем году 400 миллионов евро. Всего лишь десятая часть этой суммы позволила бы поднять зарплату медсестер и врачей на 4%.
Налогообложение банков - это не элемент классовой борьбы. Из-за повышения Euribor банки в Эстонии стали более прибыльными, чем казино, однако почти весь банковский доход уходит напрямую в Скандинавию. Интересно, что займовые интрессы в Эстонии по-прежнему выше, чем в Швеции, хотя платежное поведение эстонских клиентов не уступает платежному поведению шведских клиентов.
Латвия и Литва уже ввели налог на сверхприбыль банков и обеспечили экономический рост своих стран, однако правительство Эстонии делать это отказывается. Не удивительно, что экономический спад в Эстонии самый большой в Европе. Бывший премьер-министр Кая Каллас пообещала защитить банки от налогов, и коалиция в октябре опять отклонила представленный Центристской партией проект налогообложения сверхприбыли банков.
Из обещаний Партии реформ это, очевидно, единственное, которое было выполнено. Невыполненными остались все остальные: повышение пенсий на 400 евро в течение четырех лет, повышение зарплаты учителей, строительство четырехполосных шоссе… По словам министра финансов, он не смог выполнить предвыборные обещания из-за путинских нападений, однако для банков эти нападения были все же легко отразимы.
Налог на банковскую сверхприбыль далеко не единственный шаг, который помог бы вытащить экономику Эстонии из ямы. Например, повышение эффективности госсектора могло бы сэкономить для госбюджета 300 миллионов евро и позволило бы государству отказаться от самых болезненных финансовых решений. Годовая зарплата одного чиновника обходится государству примерно в 50000 евро, однако министерства не спешат уменьшать свой персонал. Например, Министерство культуры планирует в следующем году сократить лишь одного чиновника. На фоне того, что бюджеты театров и музеев урезают на 4-5%, такая министерская "экономия" кажется, мягко говоря, лицемерной.
Повысить эффективность госаппарата можно только с помощью новых технологических решений, однако эстонский госсектор занимает в Евросоюзе третье с конца место по объему инвестиций в искусственный интеллект. Министр финансов Юрген Лиги, министерство которого ввело несколько новых налогов, ответил на мой запрос, что в следующем году в Министерстве финансов автоматизации не планируется и не сократят ни одного чиновника. Юрген любит учить других экономии, однако сам в этой области больших усилий не прилагает. Сокращений не планирует также Министерство экономики, предпочитающее экономить деньги и вовсе на программах привлечения инвестиций из-за рубежа.
"Латвия и Литва уже ввели налог на сверхприбыль банков и обеспечили экономический рост своих стран, однако правительство Эстонии делать это отказывается".Андрей Коробейник, зампредседателя финансовой комиссии Рийгикогу, Центристская партия
Министр здоровья Рийна Сиккут, не нашедшая деньги для врачей и медсестер, ответила на мой запрос и пояснила, что ее министерство намерено в следующем году экономить любым возможным способом. Вдобавок к решению не повышать зарплату медработникам уменьшат финансирование нескольких целевых программ. Например, на программе душевного здоровья удастся сэкономить целых 70000 евро (это примерно зарплата одного чиновника). Урезаны будут также выплаты из фонда возмещения ущерба от вакцин, расходы на генетические исследования и медицинское оборудование, и многое другое. Урезаний избегут только сами чиновники министерства. Естественно, неудивительно, что автоматизации здравоохранения в лице персонализированной медицины министр не планирует.
Фракция Центристской партии сделала содержательные предложения о поправках в госбюджете, однако не нужно быть ясновидцем, чтобы предсказать их печальную участь. Предложения о поправках в госбюджете делать не так просто, как кажется на первый взгляд. И причина не в том, что никто не способен прочитать бюджет объемом в 700 страниц, а в том, что содержащиеся в нем данные зачастую недостаточные или даже ложные.
Вместо того чтобы сделать бюджет более прозрачным, правительство решило пойти другим путем. В соответствии с новым базовым законом, у министров сохраняется возможность в текущем порядке перераспределять бюджетные средства. Другими словами, если член Рийгикогу и сумеет внести предложение о поправках и оно чудесным образом будет принято, то на следующий день министр может снова перераспределить средства. По сути, парламент не играет больше какой-то содержательной роли в госбюджетном производстве, и правительство может руководить государством посредством декретов. С учетом способности нынешнего правительства, ясно, что это - смертный приговор для экономики Эстонии.