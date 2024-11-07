Андрей Коробейник: Госбюджет следующего года уничтожит экономику Эстонии

"Латвия и Литва уже ввели налог на сверхприбыль банков и обеспечили экономический рост своих стран, однако правительство Эстонии делать это отказывается". Андрей Коробейник, зампредседателя финансовой комиссии Рийгикогу, Центристская партия

Министр здоровья Рийна Сиккут, не нашедшая деньги для врачей и медсестер, ответила на мой запрос и пояснила, что ее министерство намерено в следующем году экономить любым возможным способом. Вдобавок к решению не повышать зарплату медработникам уменьшат финансирование нескольких целевых программ. Например, на программе душевного здоровья удастся сэкономить целых 70000 евро (это примерно зарплата одного чиновника). Урезаны будут также выплаты из фонда возмещения ущерба от вакцин, расходы на генетические исследования и медицинское оборудование, и многое другое. Урезаний избегут только сами чиновники министерства. Естественно, неудивительно, что автоматизации здравоохранения в лице персонализированной медицины министр не планирует.

Фракция Центристской партии сделала содержательные предложения о поправках в госбюджете, однако не нужно быть ясновидцем, чтобы предсказать их печальную участь. Предложения о поправках в госбюджете делать не так просто, как кажется на первый взгляд. И причина не в том, что никто не способен прочитать бюджет объемом в 700 страниц, а в том, что содержащиеся в нем данные зачастую недостаточные или даже ложные.

Вместо того чтобы сделать бюджет более прозрачным, правительство решило пойти другим путем. В соответствии с новым базовым законом, у министров сохраняется возможность в текущем порядке перераспределять бюджетные средства. Другими словами, если член Рийгикогу и сумеет внести предложение о поправках и оно чудесным образом будет принято, то на следующий день министр может снова перераспределить средства. По сути, парламент не играет больше какой-то содержательной роли в госбюджетном производстве, и правительство может руководить государством посредством декретов. С учетом способности нынешнего правительства, ясно, что это - смертный приговор для экономики Эстонии.