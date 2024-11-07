Эстафету "Коротких встреч в Нарве" принимает театральная молодежь

Сторителлинг - это жанр спектакля, где знакомые произведения актерски пересказываются артистами с современными аналогиями и включением истории из своей жизни в нить повествования.

- "Строки нового века. Stories" - это уже третий спектакль в этом стиле, который мы сделали в Русском театре, - подчеркнул молодой режиссер и актер Михаил Маневич. - Своего рода стендап на основе художественной литературы и классических произведений. Например, мы берем Гоголя, но делаем не классический пересказ произведения, а актерское изложение, в которое вплетаем свои истории из пережитого опыта. Каждый актер может "впрыгивать" в сцены и сыграть сразу несколько ролей.

В постановке "Строки нового века. Stories" кроме Михаила заняты Карин Ламсон, Эрика Бабяк и Станислав Колодуб.

- Это самое молодое и активное поколение актеров, - подчеркивает руководитель "Коротких встреч" Александр Кучмезов. - Они преисполнены актерским задором и дерзостью, что подтверждает факт: несколько спектаклей в столицах Эстонии и Латвии прошли с аншлагом. Хотя это не спектакль в привычном формате, но, поверьте, то, что они делают, здорово! Не сомневаюсь, что нарвитяне получат не менее яркие впечатления, чему также способствует живая музыка - артисты сами играют и поют.

Актеры подготовили зрителя

С Михаилом Маневичем и Карин Ламсон нарвитяне уже познакомились - в конце октября они приезжали, чтобы провести мастер-класс по сторителлингу. Желающих оказалось предостаточно - 26 человек.

- Приятно было видеть, что в Нарве много любителей театра, которые хотят развиваться, - сказал Михаил. - Мы провели практическое занятие, которое придает уверенности в публичном выступлении, а также постарались ввести молодежь в курс нового жанра. Образно говоря, сторителлинг можно сравнить с тем, как мама не читает, а пересказывает сказку для детей - что-то придумывает, чтобы удержать внимание, добавляет свои истории... Надеюсь, что помогли молодежи осознать, что театр бывает разный: не только когда актеры что-то делают на сцене, а ты смотришь, но и когда они рядом, без костюмов и декораций.

Карин добавила, что спектакль веселый и зритель любого возраста найдет свой пласт юмора.