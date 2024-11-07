Йыхви просит у государства вознаграждение за объединение с Тойла

В письме, направленном в Министерство регионального развития и сельского хозяйства, старейшина Йыхвиской волости Марис Тоомель констатирует, что в отчете о мониторинге "Пять лет спустя", отражающем первые результаты административной реформы 2017 года, говорится о необходимости найти новые решения для некоторых необоснованных образований, возникших после реформы. В качестве примера приводится волость Тойла в ее нынешнем виде, которая не образует территориального целого, не имеет логических связей между центром и окраиной и насчитывает менее пяти тысяч жителей, что считается минимальным порогом численности населения в соответствии с целями административной реформы.