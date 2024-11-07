ВИДЕО Йыхви стал университетским городом

Имеющая сааремааские корни, но проживающая в Таллинне Мериоя сказала, что в ходе выбора, какую специальность пойти изучать после окончания Таллиннской 21-й школы, она обратила внимание на эту, которую дают в TalTech.

- Это было слово в слово то, что я хотела. Но потом увидела, что учеба проходит в Кохтла-Ярве. Окей… Эмоции поутихли. Но пришлось поехать. Теперь я здесь и вообще об этом не жалею, - сказала она в этот вторник, когда в знак подтверждения превращения Йыхви в университетский город на стене Йыхвиского концертного дома, где происходит часть учебной работы по этой специальности, укрепили табличку с названием Вирумааского колледжа TalTech.