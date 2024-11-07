"Мои друзья считали, что ехать учиться из Таллинна в Ида-Вирумаа немного странно, но мне здесь действительно нравится", - сказала Саара Катарина Мериоя, с нынешней осени изучающая в Вирумааском колледже TalTech новую специальность "Устойчивое предпринимательство и экономика замкнутого цикла", лекции по которой проходят наряду с Кохтла-Ярве также и в Йыхви, который благодаря этому тоже стал университетским городом.
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ВИДЕО ⟩ Йыхви стал университетским городом
Имеющая сааремааские корни, но проживающая в Таллинне Мериоя сказала, что в ходе выбора, какую специальность пойти изучать после окончания Таллиннской 21-й школы, она обратила внимание на эту, которую дают в TalTech.