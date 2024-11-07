Три самоуправления могут совместно взяться за управление Паннъярвеским центром и молодежным лагерем "Куртна"

"Цель создания совместного целевого учреждения - наилучшим образом способствовать здоровому образу жизни, спорту и отдыху жителей Ида-Вирумаа. Более крупная организация позволит повысить качество работы обоих центров, их экономическую эффективность и маркетинговый потенциал. Куртна и Паннъярве не конкурируют между собой в плане предлагаемых услуг, а, скорее, дополняют друг друга, и благодаря совместному управлению оба выигрывают. Сотрудничество также позволит успешнее подавать заявки на финансирование проектов", - написали председатель совета ЦУ "Pannjärve Tervisespordikeskus", старейшина Йыхвиской волости Марис Тоомель и член правления целевого учреждения Тимо Юурсалу Кохтла-Ярвеской городской управе.