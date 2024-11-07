Ида-Вирумаа - уезд с самым высоким уровнем относительной бедности в Эстонии

В среднем по Эстонии в прошлом году в относительной бедности проживало 20,2 % населения. Если в целом по Эстонии этот показатель снизился на 2,3 процентных пункта, то в Ида-Вирумаа он вырос на 3,5 процентных пункта. Самыми бедными регионами Эстонии стали весь Вирумаа, поскольку этот показатель также высок в Ляэне-Вирумаа - 29,2 процента, а также в юго-восточная Эстония и Сааремаа.

Департамент статистики отметил, что уровень относительной бедности в Вирумаа более чем в два раза выше, чем в Харьюмаа, где этот показатель составляет 15,5 процента, и в расположенном недалеко от столицы Рапламаа (14,1 процента). Ведущий аналитик Департамента статистики Эпп Реммельг сообщила, что уровень относительной бедности вырос только в самых отдаленных от столицы уголках Эстонии: в Ида-Вируском уезде на 3,5 процентных пункта, Выруском уезде на 3,4 процентных пункта и в Саареском уезде на 0,4 процентных пункта.