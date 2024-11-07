Хотя неравенство уровня жизни между окраинами и столицей с ее окрестностями и без того велико, свежесобранные данные показывают, что это различие продолжает расти, а не уменьшается и не останавливается.

Социально-экономическую ситуацию в Ида-Вирумаа в последние годы ухудшали и продолжают ухудшать зеленые реформы, которые до сих пор были сосредоточены не на строительстве новой экономики, а на разрушении имеющейся. К высокой безработице и бедности теперь добавляются также резко увеличившиеся расходы на центральное отопление в Нарве. Все это в совокупности образует довольно опасный коктейль.

Министр регионального развития мог бы по крайней мере своим однопартийцам-соцдемам четко и громко напоминать каждый день, что осуществляемый таким образом идеологический зеленый поворот делает людей не счастливыми, а злыми. Выигрывают тут только, пожалуй, поднаторевшие в искусстве зеленого бизнеса предприниматели.

На основании результатов только что состоявшихся выборов в США стоило бы все же учесть, что нельзя недооценивать экономические трудности людей и нужно уважать потребности жителей сельских регионов, как метко заметил редактор русскоязычного "Postimees" Сергей Метлев.