СВОДКА ПОЛИЦИИ Угрозы и побои в Нарве

В тот же день в одной из квартир в Нарве 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поколотил свою бывшую сожительницу.

В Ида-Вирумаа мошенники выманили у пенсионерки крупную сумму

4 ноября 69-летней женщине позвонил человек, представившийся работником телефонной компании, который сообщил, что у нее истекает договор на телефонный пакет, и предложил продлить его. После этого ей позвонили якобы из банка и сказали, что предыдущий звонок был совершен мошенниками. Жертве предложили скачать программу "Anydesk" и войти в интернет-банк. Затем на ее имя был взят кредит, а также она передала псевдокурьеру свою банковскую карту, с помощью которой с ее текущего счета были сняты деньги. Ущерб составляет 7600 евро.