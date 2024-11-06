Вечером 5 ноября двое 21-летних мужчин угрожали третьему мужчине в подъезде многоквартирного дома в Нарве.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Угрозы и побои в Нарве
В тот же вечер на улице Пяхклимяэ в Нарве неизвестный ударил 62-летнего мужчину, нанеся ему телесные повреждения.
В тот же день в одной из квартир в Нарве 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поколотил свою бывшую сожительницу.
Полиция возбудила уголовные дела для расследования этих случаев.
В Ида-Вирумаа мошенники выманили у пенсионерки крупную сумму
4 ноября 69-летней женщине позвонил человек, представившийся работником телефонной компании, который сообщил, что у нее истекает договор на телефонный пакет, и предложил продлить его. После этого ей позвонили якобы из банка и сказали, что предыдущий звонок был совершен мошенниками. Жертве предложили скачать программу "Anydesk" и войти в интернет-банк. Затем на ее имя был взят кредит, а также она передала псевдокурьеру свою банковскую карту, с помощью которой с ее текущего счета были сняты деньги. Ущерб составляет 7600 евро.
Техпаспорт задержанного автомобиля оказался поддельным
Утром 6 ноября на Таллиннском шоссе в Нарве был проверен автомобиль "Peugeot". Находившийся за рулем 60-летний мужчина предъявил технический паспорт автомобиля, который оказался частично поддельным.