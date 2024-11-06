Передвижная выставка на тему инфекционных заболеваний доехала до центра "Vironia"

Подготовленная Музеем здоровья, кассой здоровья и Департаментом здоровья историческая просветительская передвижная выставка "Jälle need nakkushaigused! Sajandi jagu haiguspuhanguid ja ravi" ("Снова эти инфекционные заболевания! Столетие эпидемий и лечения") рассказывает о тяжелейших инфекционных заболеваниях XX века и о их распространении.

Начавшая свой путь в начале сентября в Таллинне передвижная выставка рассказывает о важнейших вехах на пути развития нашей системы здравоохранения, знакомит как с крупнейшими проблемами, так и с успехами, которые помогли добиться решительных побед над инфекционными заболеваниями.

- Некоторые тяжелые инфекционные заболевания удалось победить благодаря вакцинам, служащим частью защиты нашего общества уже около столетия. Однако важно напоминать об истории, ведь, к сожалению, некоторые инфекционные заболевания по-прежнему распространены в мире и поэтому и от Эстонии также находятся на расстоянии всего лишь одного авиаперелета, - сказала руководитель службы вакцинации кассы здоровья Ханна Яэ.

Куратор выставки, научный сотрудник Эстонского музея здоровья Анна Ринальдо отметила, что вакцинация является одним из эффективнейших методов борьбы с распространением инфекционных заболеваний. "Передвижная выставка показывает, какой большой скачок в развитии совершила наша система медицины за довольно короткое время, а также напоминает, что защита от инфекционных заболеваний - результат общих усилий всех нас".

Представленные на выставке фотографии взяты из дигитального архива Эстонской национальной библиотеки Digar, музея Тартуского университета и фондов Эстонского музея здоровья, отмечающего скоро свое 100-летие.

Передвижную выставку в центре "Vironia" можно посетить до 24 ноября. В Ида-Вирумаа она будет показана также в Нарве в центре "Astri" (с 26 ноября по 15 декабря 2024 года) и в центре "Fama" (с 17 декабря 2024 года по 5 января 2025 года). С 7 января следующего года экспозиция будет демонстрироваться в "Pargi Keskus" в Йыхви.