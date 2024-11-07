В октябре индекс потребительских цен повысился в годовом сравнении на 4,1%

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески, на индекс потребительских цен по сравнению с октябрем 2023 года более всего повлияли изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, а также с досугом и телефонными услугами. «Среди продуктов питания больше всего на рост индекса по сравнению с октябрем прошлого года повлияло подорожание безалкогольных напитков (20,4%), фруктов (12,4%) и овощей (5,5%). При этом сахар был дешевле на 23,3%, рыба и рыбные продукты — на 4,6%», — уточнил Вески.

По сравнению с октябрем 2023 года в октябре этого года бензин был дешевле на 11,3%, дизельное топливо — на 12,9%. Электричество было дешевле на 2,6%.

По сравнению с сентябрем, в октябре на индекс потребительских цен больше всего повлияли, с одной стороны, связанный со школьными каникулами рост цен на международные перелеты, а также рост цен на электричество, теплоэнергию, одежду и обувь. С другой стороны, влияние на индекс оказало связанное со скидками снижение цен на молочные продукты.