Куремяэский монастырь направил членам Рийгикогу и Совету церквей открытое письмо, в котором просит парламентариев, стоящих на страже закона, не требовать от монастыря нарушить закон церкви, а также сохранить статус-кво Пюхтицкой обители, то есть Куремяэского монастыря.
Куремяэский монастырь: политики не должны требовать от нас нарушения закона церкви
"С большим недоумением и горечью мы воспринимаем попытки сделать нас, насельниц Пюхтицкой обители, ответственными за происходящее на политической арене", отметили подписавшиеся, сообщает rus.err.
Они напомнили, что в апреле этого года Рийгикогу принял заявление о том, что прямая связь с Русской православной церковью будет рассматриваться как посягательство на безопасность Эстонии. "Для Пюхтицкого монастыря это звучит как приговор. Монастырь с его насельницами, средний возраст которых 60 лет, согласно логике заявления, превращается в некую подрывную, террористическую организацию. Согласитесь, что это звучит абсурдно", констатировали авторы письма.