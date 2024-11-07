Куремяэский монастырь: политики не должны требовать от нас нарушения закона церкви

Они напомнили, что в апреле этого года Рийгикогу принял заявление о том, что прямая связь с Русской православной церковью будет рассматриваться как посягательство на безопасность Эстонии. "Для Пюхтицкого монастыря это звучит как приговор. Монастырь с его насельницами, средний возраст которых 60 лет, согласно логике заявления, превращается в некую подрывную, террористическую организацию. Согласитесь, что это звучит абсурдно", констатировали авторы письма.