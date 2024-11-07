Ида-вируские мастера рукоделия вместе отправились на ярмарку Мартова дня

В этом году на ярмарку Мартова дня, она же Мардилаат, которую называют крупнейшим фестивалем ремесел в Эстонии, съехались 250 участников и торговцев со всей страны, отобранных по конкурсу. Творческий кластер Ида-Вирумаа делегировал на ярмарку восемь малых предприятий.

Ида-Вирумаа представляют Ану Тамманн ("Mikea Käsitöö", Кивиыли), Ольга Юркевич ("Olly. Korvid ja kotid", Кохтла-Ярве), Рейн Арге (ТОО "Pühajõe Meistrid", Тойла), Ирина Гаврилова (ТОО "Giftstudio", Нарва), Елена Наумова (НКО "Kaitstud Elu", "N.J. Keraamika.Stuudio", Нарва), Наталья Капаева (НКО "Club Patchwork Plus", Нарва), Мария Ронк (НКО "Käsitööveranda", Тойла) и руководитель мастер-классов Юри Рауд (НКО "Craft Depo", Нарва).

- Мы впервые отправились с этими предпринимателями представлять уезд вместе и набираться опыта. Участники очень рады этой возможности. Подготовка к ярмарке уже стала отличным способом развития нашего взаимного общения по всему уезду, - сказала ида-вируский руководитель проектов креативной экономики Керсти Лийва.

Одной из целей творческого кластера Ида-Вирумаа является развитие и поддержка креативной экономики в нашем уезде, добавила она. "Участие в Мардилаат - это еще и столь необходимая для нас ознакомительная поездка, чтобы увидеть, как другие мастера из других уголков Эстонии разрабатывают свои изделия и представляют их гостям".

На ярмарке Мартова дня демонстрируются и продаются лучшие эстонские изделия ручной работы. Для ценителей рукоделия организуются мастер-классы, а для детей - обучающие занятия. Предлагается эстонская еда и звучит народная музыка.

В этом году главным гостем стал Пярнумаа. На Мардилаат будет объявлен лауреат ежегодной премии "Лучший предприниматель в сфере рукоделия Эстонии - 2024" и вручены знаки "OMA" и "Tunnustatud Eesti Käsitöö". Организатором ярмарки Мартова дня является Эстонский союз народного искусства и ремесел.

XXVIII ярмарка Мартова дня проходит с 7 по 9 ноября на "Unibet Arena" в Таллинне.