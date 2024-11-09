ОПРОС Насколько значимый для вас праздник День отца?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Владимир МАКЕЕНКОВ, пенсионер: - Сейчас куплю цветы, пойду на кладбище, помянуть своего отца и других близких. В воскресенье, думаю, внуки и сын меня поздравят, они в принципе рядом живут. Ничего особенного не будет, это раньше для меня все праздники были большим событием, но давно уже нет. Даже Новый год не жду, как бывало.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Елена АЛЕХОВА, пенсионер: - Конечно, это очень значимый праздник. Буду поздравлять сына, он тоже отец. Хороший. Думаю, у них дома будет какое-то приятное мероприятие в честь Дня отца, а я просто поздравлю по телефону.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Глеб СТОЛОВ, инженер: - Этот праздник - очередная пиар-кампания. Считаю себя отличным отцом, знакомые в моем окружении такие же. Элементарные обязанности отца - воспитание, уход за детьми и прочее, что мы должны делать каждый день, и не нужно возводить хорошие отношения в семье во что-то особенное. Не нужен такой праздник, а приятные слова от детей и без праздников получаю.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Тийт КАЛДВЕЭ, работающий: - Хороший праздник. Очень важно, что в такое осеннее темное и довольно холодное время есть повод собраться семьей, посидеть, вкусно покушать и пообщаться.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Лилия РЯБЧЕНКО, фармацевт: - Праздников много не бывает. Обязательно поздравлю мужа, своего папу. Вкусные кексики заказала, будем отмечать День отца в семейном кругу, потому что для нас это милый домашний праздник.