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Новых рождественских украшений в Кохтла-Ярве не планируют

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Уличное украшение. Снимок иллюстративный.
Уличное украшение. Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В конкурсе на развеску и хранение рождественских украшений в Кохтла-Ярве участвовало две фирмы, выиграло АО "Elektro-Sistem".

На днях будет подписан договор, и улицы начнут обретать праздничный наряд. На эти цели будет затрачено около 50 тысяч евро, в эту сумму включены расходы на приобретение лампочек и прочих материалов для подготовки украшений, ремонт конструкций, их установка, последующий демонтаж и хранение. Новинок в этом году не планируют.

Деревянных домиков с торговой площади Ахтме к елкам привозить не будут.

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