Новых рождественских украшений в Кохтла-Ярве не планируют

На днях будет подписан договор, и улицы начнут обретать праздничный наряд. На эти цели будет затрачено около 50 тысяч евро, в эту сумму включены расходы на приобретение лампочек и прочих материалов для подготовки украшений, ремонт конструкций, их установка, последующий демонтаж и хранение. Новинок в этом году не планируют.