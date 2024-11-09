В конкурсе на развеску и хранение рождественских украшений в Кохтла-Ярве участвовало две фирмы, выиграло АО "Elektro-Sistem".
Новых рождественских украшений в Кохтла-Ярве не планируют
На днях будет подписан договор, и улицы начнут обретать праздничный наряд. На эти цели будет затрачено около 50 тысяч евро, в эту сумму включены расходы на приобретение лампочек и прочих материалов для подготовки украшений, ремонт конструкций, их установка, последующий демонтаж и хранение. Новинок в этом году не планируют.
Деревянных домиков с торговой площади Ахтме к елкам привозить не будут.