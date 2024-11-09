Вполне естественно, что в последнее время много говорят и пишут о государственной обороне. Часть суждений просто не соответствует истине, а некоторые мнения представляют собой попытки нажить политический капитал там, где этого делать не следует.
Ханно Певкур: На что расходуется налог на государственную оборону?
После восстановления независимости нам практически всегда удавалось придерживаться принципа, согласно которому как внешняя, так и оборонная политика не зависит от политических партий и является целостной. Изменение ситуации в сфере безопасности в последние годы привело к тому, что нам приходится принимать решения, которые еще несколько лет назад казались бы неосуществимыми. Решения о получении кредитов и повышении налогов для покрытия срочных и крайне необходимых инвестиций в повышение обороноспособности Эстонии.
Но и в НАТО мы вместе с нашими союзниками приняли решения, которые еще несколько лет назад были бы немыслимы для многих западных стран. Однако для сохранения свободы эти решения были неизбежны и необходимы.
Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех жителей Эстонии, как предпринимателей, так и работников, которые с пониманием отнеслись к необходимости повышения налогов для покрытия расходов на государственную оборону. Отдельное спасибо тем предпринимателям, которые сохраняют зарплату резервистам - защитникам нашей страны, нашим коллегам, друзьям и соседям - на время военных сборов. Это самый простой способ для любого предпринимателя, среди работников которого есть резервисты, внести свой вклад в государственную оборону. Независимая обороноспособность Эстонии будет эффективной только в том случае, если мы будем действовать как единая нация.
Довольно странно видеть и слышать сомнения в том, что вводимый налог на безопасность поддержит государственную оборону. Любой, кто внимательно изучит цифры, увидит, что это действительно так. Проще говоря, если до начала полномасштабной войны в Украине на государственную оборону тратилось 650-700 миллионов евро в год, то сейчас уже более 1,3 миллиарда евро, а с 2026 года - более 1,6 миллиарда евро. Это на целый миллиард больше!
Если ожидается, что новый временный налог соберет в общей сложности около 2,3-2,4 миллиарда евро, то простой расчет подтверждает, что собранный налог будет использован для покрытия всех возросших расходов на государственную оборону, а также обеспечит закупку дополнительных боеприпасов. Запасы боеприпасов крайне важны, поэтому я очень рад, что правительство поддержало просьбу командующего Силами обороны о дополнительном выделении 1,6 миллиарда.
Эти дополнительные деньги означают, что с тех пор, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины, мы уже закупили или находимся в процессе закупки боеприпасов на сумму более 4 миллиардов евро в течение десяти лет.
Как стратегия последнего государственного бюджета, так и предыдущие решения увеличили долю расходов на оборону Эстонии до более чем 3% ВВП, что значительно больше, чем у большинства наших союзников. Если быть более точным, то, согласно последним опубликованным данным, мы занимаем второе место в НАТО по этому показателю после Польши, опережая США.
Разумеется, расходы на оборону - это не гонка за высокими рейтингами, а, скорее, гонка со временем, чтобы сдержать Россию и вселить уверенность в жителей Эстонии, а также отечественных и иностранных инвесторов. Уверенность в том, что в Эстонии безопасно жить, создавать семью, развивать бизнес, инвестировать.
Мы также должны своим примером продемонстрировать нашим союзникам, что очень серьезно относимся к задаче обеспечения собственной безопасности и что наша страна может быть инициатором увеличения расходов на оборону в рамках НАТО. В конечном счете наша коллективная безопасность зависит от индивидуального вклада каждого из нас - каждого государства и каждого индивидуума.
Если вернуться к собственным инвестициям Эстонии в государственную оборону, то мы исходили из принципа, что деньги налогоплательщиков должны использоваться как можно более эффективно. Для этого мы направляем более 50% нашего оборонного бюджета непосредственно в вооруженные силы.
А если посмотреть на инвестиции еще внимательнее, то мы увидим, что в некоторые годы только на боеприпасы приходится около 25% от общего бюджета. Но эти инвестиции необходимы не только для обороны - они также поддерживают экономику Эстонии в целом. Инвестиции в оборону поддерживают местные предприятия, создают новые рабочие места и повышают экспортный потенциал эстонской оборонной промышленности. Мы гордимся тем, что можем укреплять обороноспособность Эстонии, одновременно поддерживая нашу экономику и экономическое развитие.
Если взглянуть на развитие конкретных сегментов вооруженных сил, то можно отметить, что в разработке находится несколько крупных проектов, покрывающих потребности обороны в воздухе, на суше и на море.
Что касается систем противовоздушной обороны, то у нас есть системы ПВО малой дальности "Piorun" и "Mistral", а в следующем году мы сделаем большой скачок в развитии, добавив систему ПВО средней дальности "Iris-T". Эти добавления крайне важны для обеспечения безопасности и защиты нашего воздушного пространства. Возможности огня непрямой наводкой, позволяющие влиять на действия противника на его собственной территории, будут значительно расширены за счет закупки ракетных комплексов залпового огня "Himars", которые мы получим благодаря сотрудничеству с США. Кроме того, огневая мощь вооруженных сил Эстонии будет дополнена самоходными артиллерийскими установками "K9" и "Caesar".
"Разумеется, расходы на оборону - это не гонка за высокими рейтингами, а, скорее, гонка со временем, чтобы сдержать Россию и вселить уверенность в жителей Эстонии, а также отечественных и иностранных инвесторов".Ханно Певкур, министр обороны, Партия реформ
В рамках усиления сухопутных войск основная часть новых колесных бронемашин должна поступить во вторую бригаду уже в следующем году, как и сотни новых транспортных средств, начиная от контейнеровозов и заканчивая вездеходами. Сухопутные войска также получат дополнительные противотанковые комплексы, которые уже хорошо зарекомендовали себя во всем мире, такие как "Javelin" и "Spike LR". Кроме того, мы обновляем личное снаряжение бойцов. Военно-морской флот Эстонии уже получил в свое распоряжение противокорабельные ракеты "BlueSpear 5G" и новые морские мины.
Боеприпасы являются и будут оставаться одним из наших приоритетов, поскольку без достаточных запасов боеприпасов невозможна долгосрочная и эффективная оборона страны. Финансирование в этой области значительно увеличилось, и мы будем продолжать закупки и переговоры, чтобы как можно скорее обеспечить все необходимые запасы. Как я упоминал ранее, благодаря дополнительному финансированию в период с 2022 по 2031 год нам будет поставлено боеприпасов на сумму более 4 миллиардов евро. Уже поставлено боеприпасов на сумму 1,9 миллиарда евро, и ведутся переговоры о поставках на сумму еще 660 миллионов евро.
Наряду с развитием собственного оборонного потенциала мы, конечно же, не забываем об Украине. Поскольку Украина борется за нашу общую свободу, мы обязались ежегодно предоставлять Украине военную помощь в размере не менее 0,25% ВВП Эстонии. В денежном выражении это означает более 100 миллионов евро военной помощи.
Выделяя эту помощь, мы также хотим поддержать развитие эстонской оборонной промышленности в ближайшие годы. Это крупнейший пакет поддержки развития в истории эстонской оборонной промышленности, который, безусловно, повысит экспортный потенциал отрасли в целом. Частный сектор, несомненно, также ощущает пользу от инвестиций в инфраструктуру Сил обороны. Благодаря строительству дополнительных складов боеприпасов и другим инвестициям в инфраструктуру, включая возведение Балтийской линии обороны, в ближайшем будущем мы направим в строительный рынок сотни миллионов, что поможет расти как данному сектору, так и эстонской экономике в целом.
В заключение я хотел бы еще раз поблагодарить каждого жителя нашей страны за понимание необходимости развития государственной обороны. Я уверен, что воля нашего народа к обороне, поддержка предпринимателей, резервистов и их семей - это самый надежный фундамент обороны Эстонской Республики. Поддержка, которую вы все оказываете государственной обороне, неоценима. Ваше понимание и доверие позволили нам осуществить эти важные инвестиции и разработки, чтобы обеспечить будущее нашей страны и нашего народа.
Эстония защищена и останется защищенной!