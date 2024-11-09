Ханно Певкур: На что расходуется налог на государственную оборону?

После восстановления независимости нам практически всегда удавалось придерживаться принципа, согласно которому как внешняя, так и оборонная политика не зависит от политических партий и является целостной. Изменение ситуации в сфере безопасности в последние годы привело к тому, что нам приходится принимать решения, которые еще несколько лет назад казались бы неосуществимыми. Решения о получении кредитов и повышении налогов для покрытия срочных и крайне необходимых инвестиций в повышение обороноспособности Эстонии.

Но и в НАТО мы вместе с нашими союзниками приняли решения, которые еще несколько лет назад были бы немыслимы для многих западных стран. Однако для сохранения свободы эти решения были неизбежны и необходимы.

Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех жителей Эстонии, как предпринимателей, так и работников, которые с пониманием отнеслись к необходимости повышения налогов для покрытия расходов на государственную оборону. Отдельное спасибо тем предпринимателям, которые сохраняют зарплату резервистам - защитникам нашей страны, нашим коллегам, друзьям и соседям - на время военных сборов. Это самый простой способ для любого предпринимателя, среди работников которого есть резервисты, внести свой вклад в государственную оборону. Независимая обороноспособность Эстонии будет эффективной только в том случае, если мы будем действовать как единая нация.