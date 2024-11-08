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Бывший лидер Капо видит риски в монастыре Куремяэ

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Генеральный директор КаПо Арнольд Синисалу.
Генеральный директор КаПо Арнольд Синисалу. Фото: Sander Ilvest

Бывший директор Полиции безопасности Арнольд Синисалу подтверждает, что монастырь Куремяэ может быть использован Россией для угрозы безопасности Эстонии.

"Читая сейчас новости, где Куремяэский монастырь выступает категорически против выхода из подчинения Москве, отрицает свою связь с войной и говорит, что хочет заниматься, так сказать, религиозными темами, не вмешиваясь в политику, - это понятно с его стороны. Но здесь есть юридический аспект: эстонское государство не может вмешиваться в то, кто управляет этим монастырем. Если, например, Московский патриархат захочет заменить [игуменью Куремяэского монастыря] Филарету, поставить туда кого-то более послушного, кто, например, начал бы заниматься политикой и тем самым влиять на русскоязычное население Эстонии, то это никак не исключено. Так что я думаю, что подобный упреждающий подход вполне уместен из-за войны, а фоном для этого является именно историческая деятельность российского государства и российских спецслужб", - сказал Синисалу ERR.

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