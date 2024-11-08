Бывший лидер Капо видит риски в монастыре Куремяэ

"Читая сейчас новости, где Куремяэский монастырь выступает категорически против выхода из подчинения Москве, отрицает свою связь с войной и говорит, что хочет заниматься, так сказать, религиозными темами, не вмешиваясь в политику, - это понятно с его стороны. Но здесь есть юридический аспект: эстонское государство не может вмешиваться в то, кто управляет этим монастырем. Если, например, Московский патриархат захочет заменить [игуменью Куремяэского монастыря] Филарету, поставить туда кого-то более послушного, кто, например, начал бы заниматься политикой и тем самым влиять на русскоязычное население Эстонии, то это никак не исключено. Так что я думаю, что подобный упреждающий подход вполне уместен из-за войны, а фоном для этого является именно историческая деятельность российского государства и российских спецслужб", - сказал Синисалу ERR.