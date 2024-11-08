Ноябрьский шторм больше всего нанес ущерб крышам и Ляэнескому уезду

На данный момент шторм нанес ущерб клиентам Salva примерно на 70 000 евро, но, по словам Соосалу, эта сумма еще может измениться. «Например, в деревне Элбику в Ляэнемаа во время урагана на дом упало дерево, и чтобы оценить масштаб ущерба, дерево нужно сначала убрать», – добавил Соосалу.

"Мы рекомендуем всегда быть готовым к сложным погодным условиям и со всей серьезностью относиться к штормовым предупреждениям, – отметил Соосалу. – Ухаживайте за деревьями, расположенными возле зданий, и регулярно проверяйте их состояние у специалиста. Все предметы, которые легко опрокидываются, — батуты, садовая мебель и т. д. — должны быть надежно закреплены или храниться в безопасном месте, поскольку они могут нанести неожиданно серьезный ущерб».

«Во время грозы не оставляйте окна и двери открытыми, а открывая, будьте особенно осторожны и учитывайте порывы ветра. Обязательно следите за тем, чтобы ваш автомобиль или другое ценное имущество не осталось на время шторма под деревом, а выходя из дома, отключайте от питания бытовую технику и электронику – разумно делать это, даже находясь дома, если устройство в данный момент не используется», – посоветовал Соосалу.