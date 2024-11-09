Рихо Террас: Европа нуждается в новом сильном лидере

Чтобы дела в Европе пошли на лад, руководитель какого-то из крупных государств должен стать общеевропейским лидером, к слову которого будут прислушиваться и которого большинство государств будут воспринимать серьезно. К этой мысли во время интервью не раз возвращается уроженец Йыхви Рихо Террас, во второй раз избранный нынче в Европарламент. Этому лидеру придется повернуть от спада к подъему Европу, погрязшую в чрезмерно раздувшихся идеологических политиках и бюрократии. Бывший командующий Силами обороны Эстонии генерал Террас подчеркивает также, что страны Европы должны значительно больше поддерживать Украину и укреплять свою обороноспособность.