Сб, 9.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Рихо Террас: Европа нуждается в новом сильном лидере

Copy
По мнению Рихо Терраса, для нового подъема Европе нужен сильный лидер, которым должен стать глава крупной страны.
По мнению Рихо Терраса, для нового подъема Европе нужен сильный лидер, которым должен стать глава крупной страны. Фото: Brigitte Hase / Euroopa Parlament

Чтобы дела в Европе пошли на лад, руководитель какого-то из крупных государств должен стать общеевропейским лидером, к слову которого будут прислушиваться и которого большинство государств будут воспринимать серьезно. К этой мысли во время интервью не раз возвращается уроженец Йыхви Рихо Террас, во второй раз избранный нынче в Европарламент. Этому лидеру придется повернуть от спада к подъему Европу, погрязшую в чрезмерно раздувшихся идеологических политиках и бюрократии. Бывший командующий Силами обороны Эстонии генерал Террас подчеркивает также, что страны Европы должны значительно больше поддерживать Украину и укреплять свою обороноспособность.

- Почему дела в Европе идут все хуже? Конкурентоспособность экономики падает, люди все меньше довольны правительствами и больше, чем прежде, поддерживают экстремистские силы.

- Долгое время совершались ошибки. Я думаю, что одним из ключевых лиц тут являлась Ангела Меркель [федеральный канцлер Германии в 2005-2021 годах] - сильная личность, рулившая Европой таким образом, что другие государства особо говорить свое слово не могли.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Мнение
Наверх