ПЕРЕДОВИЦА Волчий страх

В последние годы многие эстонские чиновники и энтузиасты природоохраны хвалятся тем, насколько хорошо живется нашим хищникам. Несмотря на то, что из-за масштабных вырубок леса у диких животных становится все меньше мест обитания. Уже не редкость кадры, на которых лисы или еноты запечатлены в городской среде, а медведи - в хуторских яблоневых садах, куда пришли полакомиться фруктами. В социальных сетях мы часто видим посты о встречах с медведями на лесных тропах или окраинах леса, а также комментарии о том, что некоторые люди не решаются больше ходить в лес.

В сегодняшнем "Северном побережье" можно прочитать о том, как нынешней осенью волки устроили в Ида-Вирумаа настоящую кровавую баню, в которой погибли десятки овец и собак. Однако Ида-Вирумаа разрешений на охоту на волков не дали, и вдобавок ко всему суд по требованию активистов окружающей среды приостановил охоту на волков по всей стране. Охотники поднимают руки вверх, когда люди надеются на их помощь, чтобы защитить свой скот и домашних питомцев.

Ситуация, похоже, ухудшается с каждым днем, ведь обычно боявшиеся людей волки становятся все смелее. Это вызывает у людей все более сильный страх, который при посредничестве социальных сетей стремительно распространяется в общинах и иногда принимает масштабы паники.

В такой ситуации от имеющих отношение к делу ведомств хотелось бы получить сигналы, которые развеяли бы страхи людей, а также четкие планы, как государство может защитить скот и домашних питомцев от хищников и что сами люди могут для этого сделать. Сейчас кажется, будто никто ничего сделать не может, да и толкового плана тоже нет. Такая неопределенность - хуже всего.