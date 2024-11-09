ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Дональд Трамп

Это вполне естественно, ведь президент США - самый влиятельный политик в мире. Однако Дональд Трамп еще и более непредсказуем в своих высказываниях и действиях, чем другие президенты этой великой державы.

Решения, которые будут исходить от него после вступления в должность в начале следующего года, окажут влияние и на жизнь в Ида-Вирумаа. Наиболее важно то, какие шаги он предпримет в отношениях с Россией, ведь от этого во многом будет зависеть здешняя ситуация с безопасностью, инвестиционный климат и многое другое.

На экономику Ида-Вирумаа решения, принимаемые за океаном, могут оказать заметное влияние. Это касается, например, способности США влиять на цену нефти, что, в свою очередь, сказывается на конкурентоспособности сланцевого масла, производимого в Ида-Вирумаа. В то же время Трамп, по крайней мере на словах, хотел еще больше затормозить зеленый поворот, а это также может заставить испытывающую трудности Европу внести коррективы в свою нынешнюю климатическую политику, что, в свою очередь, повлияет на жизнь в Ида-Вирумаа.

Ближайшее будущее покажет, насколько реальные действия Трампа будут соответствовать его предвыборной риторике.