С новой спортплощадки начнется будущий молодежный парк Йыхви

На построенной рядом с железной дорогой, магазином "Ehituse ABC" и скейт-парком на улице Саэвески площадке с искусственным газоном стоимостью почти 100000 евро можно играть в уличный футбол и баскетбол, а летом - в волейбол и теннис, причем для последнего на площадке имеются встроенные гильзы для стоек сетки и очерченные границы. Мячи хранятся в ящике на месте.