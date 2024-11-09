Этой осенью в Йыхви было завершено строительство открытой спортивной площадки, пригодной для проведения различных игр с мячом. Предполагается, что она заложит основу для будущего молодежного парка.
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С новой спортплощадки начнется будущий молодежный парк Йыхви
На построенной рядом с железной дорогой, магазином "Ehituse ABC" и скейт-парком на улице Саэвески площадке с искусственным газоном стоимостью почти 100000 евро можно играть в уличный футбол и баскетбол, а летом - в волейбол и теннис, причем для последнего на площадке имеются встроенные гильзы для стоек сетки и очерченные границы. Мячи хранятся в ящике на месте.