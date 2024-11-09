Сб, 9.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

С новой спортплощадки начнется будущий молодежный парк Йыхви

Copy
Судя по мячу, новая спортивная площадка в Йыхви используется часто.
Судя по мячу, новая спортивная площадка в Йыхви используется часто. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Этой осенью в Йыхви было завершено строительство открытой спортивной площадки, пригодной для проведения различных игр с мячом. Предполагается, что она заложит основу для будущего молодежного парка.

На построенной рядом с железной дорогой, магазином "Ehituse ABC" и скейт-парком на улице Саэвески площадке с искусственным газоном стоимостью почти 100000 евро можно играть в уличный футбол и баскетбол, а летом - в волейбол и теннис, причем для последнего на площадке имеются встроенные гильзы для стоек сетки и очерченные границы. Мячи хранятся в ящике на месте.

Площадкой активно пользуются

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх