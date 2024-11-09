Куда пойти в Ида-Вирумаа в субботу, 9 ноября

КУЛЬТУРА

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - "Приключение Пиноккио", спектакль для детей театра "Tuuleveski". Билет - 13 евро.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: День полиции. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.

* В Кохтла-Ярве в Белом зале Музея сланца в 13.00 - открытие выставки работ Марины Сеппар "Sügisene meeleolu" / "Осеннее настроение". На выставке представлены различные грани творчества: фотография, графика, маски, текстильный дизайн.

* В Силламяэской библиотеке в 13.00 - Александр Мартынов: творчество Даниила Хармса.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 15.00 - концерт духового оркестра Нарвской музыкальной школы "Narva Brass". Билет - 2 евро.

* В Таммикуском народном доме в 16.00 - "Lendame valguskiirusel" / "Полет со скоростью света", концерт к 25-летию деятельности Таммикуского смешанного ансамбля. Гости. Танцы под музыку группы "Detail". Бесплатно. Бронирование мест: тел. 5858 7381.

* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 16.00 - "Naeratus läbi sajandite" / "Смех через века", спектакль театра "Baskea". Вход бесплатный.

* В Нарве в концертном доме "Geneva" в 17.00 - "Дитя природы: Маугли в неоновых джунглях", этнотехнобалет театра танца "Goltsman Ballet". Билет - 12-20 евро.

* В Нарвской ратуше в рамках фестиваля "Credo" в 17.00 - концерт Андреса Мустонена. Билет - 16,50-21,60 евро. В программе прозвучат произведения И.С. Баха для скрипки соло.

СПОРТ

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир Мартова дня (Mardipäev) по русским шашкам.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.00 - соревнование по фигурному катанию среди детей.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Kuressaare".

* В Нарвском спорцентре в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Kopli Coolbet".

* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Saku Sporting".

РАЗНОЕ

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры - День отца для всей семьи: 12.00 - творческие мастерские, 13.00 - концерт. Вход бесплатный.

* В Майдласком народном доме в 19.00 - танцевальный вечер "Kikilips teeb mehe šikiks... ja naise ka" / "Галстук-бабочка делает мужчину шикарным... и женщину тоже". Танцы в сопровождении ансамбля "Klubi".