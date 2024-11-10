Куда пойти сегодня в Ида-Вирумаа

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - "Rütmiga läbi elu" / "С ритмом по жизни", юбилейный концерт Кохтла-Ярвеского городского оркестра. Вход бесплатный.

Воскресенье, 10 ноября

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Läänemaa JK".

* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Tulevik" (Вильянди).

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).

Воскресенье, 10 ноября

* В Силламяэском спорткомплексе с 10.00 до 15.00 - День отца для всех детей. Силы обороны, "Кайтселийт", "Найскодукайтсе", "Нооред коткад" и "Кодутютред" предложат выставки, показательные выступления и игры. Участие принимают Департамент полиции и погранохраны, Служба тюрем, Спасательный департамент и несколько предприятий, занимающихся безопасностью людей. На радость маленьким гостям - русалка и пират. В 11.00 стартует пеший поход для всех желающих (расстояние - около 5,5 км). Зарегистрироваться для участия в походе можно: https://mil.ee/seljakotiannak/.

* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "Книжное приключение в День отца": мастерские, игры, спектакль театра "Туулевески", клоун Умми и пр. Бесплатно.

* В Йыхвиском спортхолле с 13.00 до 19.00 - день батута. Билет - 8 (1 час), 10 (3 часа) и 15 евро (целый день).

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 15.00 - празднование 45-летия фотоклуба "Нарва".