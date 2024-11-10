Обзор главных событий в регионе, о которых писало "Северное побережье" на этой неделе.
Ида-Вирумаа за неделю
Открытие Нарвского футбольного пневмохолла снова передвигается по сроку, но есть надежда, что ненадолго. Футболисты "Narva Trans" ждут, когда наконец у них появится возможность потренироваться и поиграть зимой под крышей в тепле.
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Принадлежащая волости Тойла Полярная мыза Кукрузе, которая уже год стоит закрытой, вскоре будет выставлена на аукцион по стартовой цене 1,5 миллиона евро. А вот Люганузе отказался от продажи средневековой крепости Пуртсе и надеется развивать ее вместе с потомком дворянского рода, которому принадлежала мыза.
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В понедельник Райво Васну, бывший исполнительный руководитель "NPM Silmet", вошел в состав правления "Viru Keemia Grupp" и весной следующего года возьмет на себя управление заводами масел.
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В Оруской части города Кохтла-Ярве централизованное отопление с декабря подорожает на 23 процента. В то же время в результате ремонта, финансируемого за счет кредита, котельная станет более надежной в работе.
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Йыхвиская волость просит у государства 1,75 миллиона евро на поддержку слияния с Тойла, ссылаясь на административную реформу 2017 года, в рамках которой государство выплатило деньги объединяющимся самоуправлениям.
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Министр регионального развития и сельского хозяйства уроженка Ида-Вирумаа Пирет Хартман заявила в посвященном региональной политике выступлении перед Рийгикогу, что закрывать Йыхвиский дом суда Вируского уездного суда неразумно.
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На стене Йыхвиского концертного дома отныне помимо таблички "Eesti Kontsert" есть теперь табличка "Вирумааский колледж TalTech", которую во вторник открыли директор концертного дома Михаил Кастрицкий, директор колледжа Маре Роозилехт и помощник старейшины Йыхвиской волости Ильмар Аун.
Расширение Вирумааского колледжа - это знаковое событие, превращающее Йыхви также в университетский город, отметил помощник йыхвиского волостного старейшины Ильмар Аун.
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В 2023 году в Ида-Вирумаа в относительной бедности проживало 35% населения, что является самым высоким показателем по сравнению с другими уездами, сообщил государственный Департамент статистики.
В среднем по Эстонии в прошлом году в относительной бедности проживало 20,2% населения. Если в целом по Эстонии этот показатель снизился на 2,3 процентных пункта, то в Ида-Вирумаа он вырос на 3,5 процентных пункта. Самыми бедными регионами Эстонии стали весь Вирумаа, поскольку этот показатель также высок в Ляэне-Вирумаа - 29,2%, а также юго-восточная Эстония и Сааремаа.
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Проживающий в волости Йыхви родитель судился с уездным центром общественного транспорта за право своего ребенка садиться в автобус с самокатом, чтобы тот мог добираться до школы и в кружки по интересам, так как в противном случае ему было бы трудно передвигаться.
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По имеющимся данным, в Ида-Вирумаа волки, начиная с октября, задрали уже около 30 овец и по крайней мере пять собак. Ни одного разрешения на отстрел волков нашим охотникам не дали, и вдобавок ко всему суд на месяц полностью приостановил охоту на волков.
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С декабря месяца в лаборатории общественного здравоохранения на улице Калеви в Кохтла-Ярве пробы принимать больше не будут, все услуги переводят в Таллинн.
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Этой осенью в Йыхви было завершено строительство открытой спортивной площадки, пригодной для проведения различных игр с мячом. Предполагается, что она заложит основу для будущего молодежного парка.