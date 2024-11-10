Ида-Вирумаа за неделю

Расширение Вирумааского колледжа - это знаковое событие, превращающее Йыхви также в университетский город, отметил помощник йыхвиского волостного старейшины Ильмар Аун.

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В 2023 году в Ида-Вирумаа в относительной бедности проживало 35% населения, что является самым высоким показателем по сравнению с другими уездами, сообщил государственный Департамент статистики.

В среднем по Эстонии в прошлом году в относительной бедности проживало 20,2% населения. Если в целом по Эстонии этот показатель снизился на 2,3 процентных пункта, то в Ида-Вирумаа он вырос на 3,5 процентных пункта. Самыми бедными регионами Эстонии стали весь Вирумаа, поскольку этот показатель также высок в Ляэне-Вирумаа - 29,2%, а также юго-восточная Эстония и Сааремаа.

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Проживающий в волости Йыхви родитель судился с уездным центром общественного транспорта за право своего ребенка садиться в автобус с самокатом, чтобы тот мог добираться до школы и в кружки по интересам, так как в противном случае ему было бы трудно передвигаться.

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По имеющимся данным, в Ида-Вирумаа волки, начиная с октября, задрали уже около 30 овец и по крайней мере пять собак. Ни одного разрешения на отстрел волков нашим охотникам не дали, и вдобавок ко всему суд на месяц полностью приостановил охоту на волков.

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С декабря месяца в лаборатории общественного здравоохранения на улице Калеви в Кохтла-Ярве пробы принимать больше не будут, все услуги переводят в Таллинн.

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Этой осенью в Йыхви было завершено строительство открытой спортивной площадки, пригодной для проведения различных игр с мячом. Предполагается, что она заложит основу для будущего молодежного парка.