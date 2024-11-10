Нарушения ПДД оставили мужчину без разрешения на оружие

Полиция установила, что мужчине нельзя доверить разрешение на оружие. Согласно мотивам решения, заявитель неоднократно совершал различные нарушения правил дорожного движения, общественного порядка и покоя других лиц, а также ранее был дрставлен в арестный дом на вытрезвление.

Таким образом, Департамент полиции и погранохраны (PPA) установил, что нет оснований ожидать, что заявитель будет действовать старательно и правильно при обращении с оружием. "Учитывая прошлое поведение заявителя, у PPA нет к нему доверия. Прежде всего, заявитель должен в течение 3 лет продемонстрировать, что правонарушения не будут повторяться и что он способен придерживаться согласованных в обществе правил", - заявили в полиции. Принимая во внимание, что право на владение оружием не является фундаментальным правом, PPA не сочло выдачу заявителю разрешения на оружие оправданной.

Мужчина обратился в суд с жалобой, посчитав, что полиция не учла его положительные стороны и что него нет действующих наказаний.

Суд установил, что количество нарушений правил дорожного движения, совершенных заявителем за эти годы, свидетельствует о систематическом поведении, ставящем под угрозу других лиц. По мнению суда, справедливо то, что у мужчины нет действующих наказаний, но "это время было слишком коротким, чтобы сделать вывод, что предыдущее поведение осталось в прошлом и больше не повторится".

Тартуский административный суд нашел, что у полиции было достаточно причин отказать в выдаче разрешения на оружие.