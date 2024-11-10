Полиция отказала в выдаче разрешения на оружие жителю Ида-Вирумаа, допустившему несколько нарушений правил дорожного движения, а также другие нарушения.
Нарушения ПДД оставили мужчину без разрешения на оружие
Полиция установила, что мужчине нельзя доверить разрешение на оружие. Согласно мотивам решения, заявитель неоднократно совершал различные нарушения правил дорожного движения, общественного порядка и покоя других лиц, а также ранее был дрставлен в арестный дом на вытрезвление.
Таким образом, Департамент полиции и погранохраны (PPA) установил, что нет оснований ожидать, что заявитель будет действовать старательно и правильно при обращении с оружием. "Учитывая прошлое поведение заявителя, у PPA нет к нему доверия. Прежде всего, заявитель должен в течение 3 лет продемонстрировать, что правонарушения не будут повторяться и что он способен придерживаться согласованных в обществе правил", - заявили в полиции. Принимая во внимание, что право на владение оружием не является фундаментальным правом, PPA не сочло выдачу заявителю разрешения на оружие оправданной.
Мужчина обратился в суд с жалобой, посчитав, что полиция не учла его положительные стороны и что него нет действующих наказаний.
Суд установил, что количество нарушений правил дорожного движения, совершенных заявителем за эти годы, свидетельствует о систематическом поведении, ставящем под угрозу других лиц. По мнению суда, справедливо то, что у мужчины нет действующих наказаний, но "это время было слишком коротким, чтобы сделать вывод, что предыдущее поведение осталось в прошлом и больше не повторится".
Тартуский административный суд нашел, что у полиции было достаточно причин отказать в выдаче разрешения на оружие.